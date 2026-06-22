Luarca avanza en un desarrollo urbanístico estratégico que podría permitir la construcción de unas 500 viviendas

El proyecto urbanístico llamado a marcar el crecimiento de Luarca y su entorno ha dado un nuevo paso administrativo con la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica y la elaboración del documento de alcance. El trámite, publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, abre ahora un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan presentar las consideraciones que estimen oportunas ante la administración que tramita el expediente.

La actuación forma parte del programa estratégico de crecimiento de la villa y su entorno y está llamada a convertirse en uno de los proyectos urbanísticos más relevantes para el futuro de Luarca. La previsión municipal es que, "una vez completada toda la tramitación, los promotores puedan llegar a construir en torno a 500 viviendas, entre bloques y unidades residenciales".

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, considera que este trámite puede dar respuesta a una de las principales necesidades actuales de Luarca: la falta de suelo disponible para crecer y el encarecimiento progresivo de la vivienda. Según explica, la villa se encuentra cada vez más limitada en su desarrollo urbano, con escaso margen para promociones y con una oferta residencial insuficiente para atender la demanda existente.

En este sentido, el regidor subraya que el proyecto no solo permitiría ampliar el parque de viviendas, sino también ordenar el crecimiento de Luarca de una manera planificada, evitando actuaciones aisladas y facilitando una expansión coherente de la villa hacia su entorno inmediato. La posibilidad de incorporar nuevas viviendas se considera clave para fijar población, facilitar el acceso a residencia habitual y ofrecer alternativas a jóvenes, familias y personas que quieran vivir en el concejo.

Nuevas oportunidades

El alcalde insiste en que Luarca necesita abrir "nuevas oportunidades urbanísticas" porque el mercado de la vivienda se ha vuelto cada vez más tensionado.

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La previsión con la que trabaja el Ayuntamiento es que toda la tramitación pueda estar lista en 2029. Hasta entonces, el proyecto deberá superar los diferentes pasos administrativos, urbanísticos y ambientales necesarios. El inicio de la evaluación ambiental estratégica constituye una fase relevante, ya que permitirá analizar el encaje del plan, sus posibles efectos sobre el entorno y las medidas que deban incorporarse para garantizar un desarrollo adecuado.