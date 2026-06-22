Setienes y La Granda celebrarán San Pedro con un duelo de orquestas asturianas

El próximo sábado, 27 de junio, las localidades de Setienes y La Granda celebrarán por todo lo alto la Fiesta de San Pedro. El evento promete congregar a vecinos y visitantes en una jornada repleta de tradición, convivencia y, sobre todo, mucha música. El plato fuerte de la noche será un auténtico "duelo de orquestas asturianas" en el que serán protagonistas el Dúo Sensación y Assia.

Los actos oficiales comenzarán a las 13.00 horas con la celebración de la misa solemne. Acto seguido, la música empezará a tomar protagonismo con la tradicional sesión vermú, que este año correrá a cargo del grupo "Sensación".

Pensando en el disfrute de toda la familia, la tarde estará dedicada a los más pequeños. Entre las 18.00 y las 19.00 horas, la organización ha dispuesto una hora de hinchables gratuitos para que los niños de la comarca disfruten de una tarde de juegos.

Un fin de fiesta por todo lo alto

La jornada nocturna arrancará a las 21.30 horas con el clásico reparto del bollo, un momento idóneo para la confraternización vecinal. Los vales para el bollo ya se encuentran a la venta en establecimientos locales colaboradores como y a través de los miembros de la comisión de fiestas.

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Inmediatamente después, dará comienzo la gran verbena de San Pedro, donde se vivirá el esperado duelo musical en el escenario. La noche contará con las actuaciones consecutivas de Sensación y Assia.