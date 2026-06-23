Cultura, leyendas y merienda: la cita comunitaria que junta a todas las edades este miércoles en Cadavedo

Las escuelas de Cadavedo, en el concejo de Valdés, se convertirán este miércoles, 24 de junio, en el escenario de una entrañable jornada de convivencia vecinal. Bajo el lema "A la mar, marinera", este encuentro intergeneracional está pensado para reunir a vecinos de todas las edades con el objetivo de compartir vivencias, estrechar lazos comunitarios y rendir un sincero homenaje a las raíces culturales y al patrimonio oral del Occidente asturiano.

Con ese espíritu nace esta iniciativa promovida por el colectivo Luzía Intergeneracional, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a crear vínculos entre personas de diferentes edades. Su presidenta y fundadora es Yolanda García, natural de Siero, pero con vínculos familiares en Valdés. Es la razón por la que planteó al consistorio llevar una de sus actividades intergeneracionales al concejo.

La actividad está abierta a todas las personas de la localidad y se les plantea pasar una tarde divertida compartiendo una actividad. "El objetivo es compartir valores y demostrar lo valiosas que son las personas independientemente de su edad", señala García, que anima a participar en esta cita, la primera que programan en Valdés.

Dos horas de actividad

La programación comenzará a las 17.00 horas con la presentación oficial de la jornada. El núcleo central de la actividad llegará un poco más tarde, entre las 17.30 y las 18.30 horas, momento en el que se desarrollarán los talleres intergeneracionales diseñados específicamente para la ocasión.

Por un lado, habrá un taller dedicado a la pesca que contará con un veterano pescador de Cadavedo. Por otro lado, habrá un taller de tradiciones en torno a una leyenda recuperada de la localidad.

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Tras concluir las actividades prácticas, la organización ha previsto una merienda y la actuación del Coro de Cadavedo.