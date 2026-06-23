Santi Lara, tras ganar el Certamen Nacional de Casa Consuelo: "La colección de la bienal es de una calidad impresionante y es una maravilla formar parte"

Santi Lara es el flamante ganador del XIX Certamen Nacional Arte y Gastronomía, una cita organizada por el restaurante Casa Consuelo de Otur (Valdés) y que es una referencia en Asturias. "La colección de la bienal es de una calidad impresionante y es una maravilla formar parte", celebra este artista natural de Tomelloso (Ciudad Real), pero muy vinculado a Asturias.

Casado con la artista asturiana Bea Coto, Lara está muy vinculado al Principado, donde ha participado en numerosas exposiciones y también dio clase en la Escuela de Arte de Oviedo. "Me siento asturiano de adopción", apunta. Doctor en Bellas Artes, desde 2007 se dedica profesionalmente a la pintura y le tenía ganas a la bienal de Casa Consuelo.

"Un tema profundo"

Es la segunda vez que se presenta a la cita. La obra "El otro lado", un acrílico sobre lienzo de 100 por 100 centímetros que forma parte de sus últimos trabajos, le sirvió para llevarse el prestigioso premio "Jesús Villa Pastur".

"Es una obra que habla de lo sobrenatural, pero sin frivolizar. Representa personajes que nos recuerdan al alter ego mediante figuras mezcla de animal y humano. Aborda un tema profundo, pero desde una óptica alegre y con una pintura fresca y desenfadada", reflexiona el ganador, que defiende la importancia de citas como la bienal valdesana por el apoyo que ofrecen a los creadores.

"La bienal conecta al crítico con el artista y el público. Es un premio que genera su propia colección y es muy interesante", añade. En este sentido, Lara ha resultado ganador de otros certámenes tanto a nivel nacional como a nivel regional, caso del Certamen de Pintura de Villaviciosa. "No me quejo del momento profesional que estoy viviendo", señala.

Una pintura que no deja impasible

"La pintura de Santi Lara nunca deja impasible. En sus cuadros, el tratamiento técnico, de gruesas y expresivas pinceladas, se funde con el poderoso cromatismo para potenciar una iconografía en la que el ser humano se relaciona y mezcla con un mundo animal y fantástico", señaló el crítico de LA NUEVA ESPAÑA Santiago Martínez con motivo de una exposición del creador en la galería Llamazares. El propio autor define su obra como "muy ecléctica, fruto de muchas influencias. Bebe del cómic, del cine, de la ilustración, de la cultura popular y también del pop...es un tipo de pintura muy contemporánea".

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Junto a Bea Coto creó el colectivo "Laramascoto", que está enfocado en la animación experimental y la instalación audiovisual. Están centrados, según se describe en su página web, "en la experimentación tanto técnica como simbólica que se produce en la simbiosis entre arte y tecnología".