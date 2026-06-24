Luarca se rinde al sonido de las gaitas y el sabor de la sidra este fin de semana: llega la tercera edición del festival "Gaita Sidrera"
El plato fuerte, con la actuación de tres bandas y un grupo de baile, será el sábado a partir de las 19.30 horas
La música tradicional y la cultura sidrera volverán a darse la mano en Luarca este fin de semana, 27 y 28 de junio. La localidad valdesana se prepara para acoger la que formalmente es la tercera edición de "Gaita Sidrera", si bien la primera edición, en 2024, se anuló por culpa del mal tiempo. Ahora, en plena ola de calor, se espera que esta cita que tomará la plaza Alfonso X El Sabio, resulte un éxito.
"Mezclamos las dos armas secretas de Asturias, que son la gaita y la sidra. Nada puede salir mal", bromea el músico valdesano Luis Feito, responsable de la banda La Reina del Truébano, que organiza la cita de la mano del Ayuntamiento de Valdés.
La cita contará con una destacada representación de agrupaciones: las bandas "El Enxambre", "La Reina del Truébano" y "Cabo Peñes" junto al grupo tradicional "La Corte". A las 19.30 horas partirá el pasacalles desde el muelle hasta la plaza del consistorio, donde tendrá lugar la actuación.
300 litros de sidra
Tras la actuación de los grupos invitados se hará una convocatoria al público para participar en un multitudinario "baile de dancitas", una actividad completamente abierta a la participación de todo aquel que quiera sumarse a la danza.
A las 20.30 horas actuará el grupo "Acustik as a Brick", que amenizará la degustación de sidra. La organización ofrecerá en torno a 300 litros de sidra, de marcas del Occidente. El consumidor debe pagar 5 euros por el vaso conmemorativo del evento, lo que le dará opción a participar en la degustación.
El festival incluye también una actuación para el domingo a cargo del DJ Ferla Megia. Será a las 13.00 horas en la plaza Alfonso X El Sabio. De manera complementaria, en la casa de cultura se podrá visitar la exposición "Sidra". Se trata de una colección de etiquetas, cromos, postales, pósters y publicidad de la sidra asturiana obra del valdesano Fernando Paredano.
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Atención carbayones: los actos de la hoguera de San Juan cambian de horario por culpa de las altas temperaturas