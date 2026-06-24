Luarca se rinde al sonido de las gaitas y el sabor de la sidra este fin de semana: llega la tercera edición del festival "Gaita Sidrera"

La música tradicional y la cultura sidrera volverán a darse la mano en Luarca este fin de semana, 27 y 28 de junio. La localidad valdesana se prepara para acoger la que formalmente es la tercera edición de "Gaita Sidrera", si bien la primera edición, en 2024, se anuló por culpa del mal tiempo. Ahora, en plena ola de calor, se espera que esta cita que tomará la plaza Alfonso X El Sabio, resulte un éxito.

"Mezclamos las dos armas secretas de Asturias, que son la gaita y la sidra. Nada puede salir mal", bromea el músico valdesano Luis Feito, responsable de la banda La Reina del Truébano, que organiza la cita de la mano del Ayuntamiento de Valdés.

La cita contará con una destacada representación de agrupaciones: las bandas "El Enxambre", "La Reina del Truébano" y "Cabo Peñes" junto al grupo tradicional "La Corte". A las 19.30 horas partirá el pasacalles desde el muelle hasta la plaza del consistorio, donde tendrá lugar la actuación.

300 litros de sidra

Tras la actuación de los grupos invitados se hará una convocatoria al público para participar en un multitudinario "baile de dancitas", una actividad completamente abierta a la participación de todo aquel que quiera sumarse a la danza.

A las 20.30 horas actuará el grupo "Acustik as a Brick", que amenizará la degustación de sidra. La organización ofrecerá en torno a 300 litros de sidra, de marcas del Occidente. El consumidor debe pagar 5 euros por el vaso conmemorativo del evento, lo que le dará opción a participar en la degustación.

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El festival incluye también una actuación para el domingo a cargo del DJ Ferla Megia. Será a las 13.00 horas en la plaza Alfonso X El Sabio. De manera complementaria, en la casa de cultura se podrá visitar la exposición "Sidra". Se trata de una colección de etiquetas, cromos, postales, pósters y publicidad de la sidra asturiana obra del valdesano Fernando Paredano.