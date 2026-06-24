El servicio de socorrismo en las playas de Valdés comenzará el 1 de julio y contará con doce profesionales

El Ayuntamiento de Valdés ha vuelto a delegar en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) la gestión del servicio de salvamento y socorrismo. Habrá cuatro playas de concejo con atención, cubiertas por un total de doce profesionales que comenzarán a trabajar el próximo 1 de julio. El servicio se prolongará durante dos meses, hasta el 31 de agosto.

El concejal de Turismo, Ismael González, detalla que este año el servicio no tiene novedades. Se dará cobertura a las playas de Luarca, Cueva, Otur y Cadavedo, las que tienen bandera azul. Tendrán atención de 11.30 a 19.30 horas.

El consistorio está ultimando los preparativos para que las playas estén en perfecto estado de revista en la apertura oficial de la temporada, el 1 de julio. En este sentido, entre otras actuaciones, se hará un cribado de palos y piedras.

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Desde el Consistorio dejan claro que la atención de las playas, entre la limpieza y el servicio de salvamento, supone un fuerte desembolso que ronda los 500.000 euros. Descartan además la ampliación del periodo de atención: "Creemos que los dos meses actuales es un periodo bastante lógico, pues es el de mayor afluencia, así que no barajamos actualmente extenderlo".