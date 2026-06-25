"Preocupación creciente" en Trevías por la falta de información sobre la tramitación de la depuradora

La futura estación depuradora de aguas residuales de Trevías continúa en el centro del debate vecinal e institucional. La llamada Plataforma vecinal "Trevías merece respeto" destaca la "preocupación creciente" entre los vecinos contrarios a la ubicación de esta estación que limpiará las aguas residuales procedentes de las viviendas. El colectivo sostiene que la falta de información sobre las consultas comprometidas por las administraciones públicas sigue generando "inquietud" en la parroquia rural y empieza a trascender el ámbito local.

Según la Plataforma, en el caso de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias se aprecia "una mayor reactividad" y una comunicación abierta con el colectivo vecinal. Los representantes vecinales aseguran tener constancia de que la Consejería ha trasladado una consulta a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, tal y como se había comprometido, aunque permanecen "a la espera" de conocer la respuesta y las conclusiones de ese trámite.

Preguntas al Ayuntamiento

La situación es distinta, señalan, respecto al Ayuntamiento de Valdés. La Plataforma afirma que sigue "sin recibir novedades sobre la consulta a la CUOTA que el Consistorio habría comprometido públicamente". Los vecinos dicen desconocer si esa consulta se realizó oficialmente, cuándo fue presentada o qué respuesta obtuvo. Tampoco, añaden, se les ha trasladado información sobre la reunión mantenida con la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.

Esa ausencia de explicaciones mantiene la preocupación entre numerosos vecinos y vecinas de toda la Parroquia Rural, especialmente entre quienes utilizan a diario el centro de salud, el colegio, el centro de mayores, las instalaciones deportivas o residen en las viviendas más próximas al emplazamiento previsto. En todo caso, el alcalde, Óscar Pérez, confirma que este solicitud está registrada: "Simplemente esperamos respuesta".

La vía judicial

El asunto, además, continúa teniendo recorrido político. La Plataforma asegura que representantes de diferentes sensibilidades "siguen pendientes de la evolución del expediente" y que existe "interés por conocer si el Ayuntamiento de Valdés realizó finalmente las consultas comprometidas y cuál fue su resultado". Varios grupos políticos, añade el colectivo, están promoviendo gestiones de seguimiento tanto en el Parlamento asturiano como ante otras instituciones.

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En paralelo, la vía judicial permanece abierta. El procedimiento contencioso-administrativo relacionado con el proyecto sigue su curso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, mientras la Plataforma se mantiene pendiente de las próximas novedades y resoluciones que puedan producirse. De momento, la tramitación continúa.