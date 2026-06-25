Ultiman el sellado de las filtraciones de agua en el tramo más urbano de la red de saneamiento de Luarca
Los trabajos, que terminan este jueves, han obligado a hacer parones intermitentes del bombeo, lo que ha provocado la coloración puntual del río Negro
Las filtraciones de agua en las tuberías del saneamiento del centro de Luarca serán historia en unos días. El Principado, a través de la Dirección general del Agua, está ultimando una obra de 300.000 euros que ha permitido sellar las grietas más graves para evitar vertidos al río Negro de Luarca y, por tanto, a las playas de la capital valdesana donde desemboca el cauce.
"Esta obra es una buena noticia porque nos ha permitido detectar y actuar sobre las filtraciones y eso repercutirá en la calidad de las aguas. Pocos cascos urbanos pueden contar con un control como el que ahora tenemos de las filtraciones", celebra el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, que confía que con esta actuación no se vuelvan a repetir situaciones como las vividas en el pasado, cuando se registraron analíticas que desaconsejaban el baño en las playas Primera y Segunda de Luarca.
Buceadores
El Ayuntamiento de Valdés pidió al Principado un estudio sobre las filtraciones en las conducciones bajo el río Negro y, fruto de ese análisis, se ha puesto en marcha este proyecto que acomete la empresa Tragsa y que no ha estado exento de difícultad. No en vano, se ha recurrido a buceadores para acceder a las conducciones y proceder a su sellado.
Además, para facilitar el trabajo de los operarios se han tenido que hacer paralizaciones intermitentes del bombeo de las aguas residuales. Esta situación ha afectado en las últimas horas a la coloración del río, pero el Consistorio aclara que no se trata de un vertido accidental sino de una consecuencia directa de estos trabajos. "Desde el Seprona de la Guardia Civil se nos pidió información y aclaramos que se han podido realizar escapes puntuales durante los parones interminentes del bombeo. Se trata de una situación puntual fruto de unos trabajos que cuentan con fondos europeos y que vienen a solucionar un problema", aclara.
La obra encara su recta final y está previsto que concluya este mismo jueves. En concreto, Tragsa ha actuado en el tramo de río entre el Ayuntamiento y la iglesia de Santa Eulalia, además de en el entorno del barrio de La Capitana. "La obra se ha efectuado con el cronómetro puesto, pues acabará justo para iniciar la temporada estival", señala Pérez.
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