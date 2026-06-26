Abre el nuevo parking de Luarca: hoy y el lunes, jornada de puertas abiertas

El nuevo aparcamiento de Luarca, ubicado en los terrenos de la antigua imprenta y metalgráfica, abre hoy, viernes, como una de las principales novedades para mejorar la movilidad en el casco urbano de la villa.

El espacio, situado en una zona céntrica y largamente pendiente de transformación, cuenta con más de 200 plazas de aparcamiento y nace con el objetivo de aliviar la falta de estacionamiento en Luarca, especialmente en momentos de mayor afluencia. La actuación se desarrolló sobre la manzana de la antigua imprenta, donde se acometió la demolición de varias ruinas y la adecuación del terreno como aparcamiento, preservando los elementos con valor patrimonial.

El parking visto desde Las Arroxinas. / Ana M. Serrano

Como inicio de actividad, los responsables han previsto jornadas de puertas abiertas para las personas interesadas. Estas visitas se celebran hoy, viernes, y también el lunes, con el fin de que vecinos, comerciantes y usuarios puedan conocer de primera mano el funcionamiento del nuevo parking. A partir del uno de julio abrirá de forma definitiva con sus tarifas, ya que está gestionado por una empresa privada.

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La apertura supone un paso importante para Luarca, tanto por la recuperación de un espacio degradado y emblemático como por su impacto directo en la vida diaria del centro urbano. El proyecto llega después de años de trámites y negociaciones en torno al futuro de la antigua imprenta, considerada durante mucho tiempo una de las grandes actuaciones pendientes en la villa.