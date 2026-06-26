Brieves prepara con mimo una nueva edición de su Encuentro de la Naturaleza y la Artesanía

Brieves volverá a convertirse el domingo 5 de julio en punto de encuentro para quienes buscan tradición, naturaleza, oficios, productos de la tierra y vida de pueblo. La localidad valdesana celebrará el XXII Encuentro de la Naturaleza y la Artesanía, una cita organizada por la Asociación Vecinal "Los Arcos" con la colaboración de la Parroquia Rural de Trevías y el Ayuntamiento de Valdés.

La feria es mucho más que una programación de actividades. Es el resultado del trabajo callado de los vecinos, que preparan cada detalle con mimo para que el pueblo luzca, para que los visitantes se sientan acogidos y para que la jornada conserve ese carácter familiar que la ha convertido en una cita querida en el calendario valdesano, según la dirección del colectivo organizador.

El encuentro arrancará a las once de la mañana con la inauguración de la feria. A partir de ese momento, Brieves abrirá sus calles a la exposición y venta de artesanía y productos típicos de la zona, con hortalizas, mermeladas, afiladas, quesos, embutidos y otras elaboraciones que hablan del trabajo de la tierra y de la despensa del entorno.

La jornada incluirá también un mercadillo de segunda mano, una propuesta pensada para dar una nueva vida a accesorios y ropa en desuso, fomentar el reciclaje y sumar una mirada sostenible a una feria profundamente vinculada con la naturaleza.

Ruta guiada con Elías Gudín

A las once y media, los asistentes podrán conocer mejor el patrimonio cultural del pueblo a través de una ruta guiada por Elías Gudín. El recorrido permitirá descubrir algunos de los elementos más singulares de Brieves, como sus arcos de piedra, hórreos y paneras. El punto de encuentro será la panera de la asociación vecinal, uno de esos espacios que simbolizan la vida compartida y el esfuerzo colectivo.

Uno de los momentos más esperados llegará a las doce y media con el desfile de carros tirados por bueyes, que partirá desde la escuela y recorrerá el Cutián de Baxo. La comitiva estará acompañada por el grupo vaqueiro La Corte de Enverniego, encargado de poner música y ambiente tradicional a la feria.

Durante toda la jornada habrá talleres y artesanos trabajando en directo. Madreñeros, cesteiros, tallistas de madera, artesanos del cuero y otros oficios mostrarán al público técnicas que forman parte de la memoria rural y que siguen vivas gracias a quienes las practican y las enseñan.

Por la tarde, entre las cuatro y media y las seis, los juegos tradicionales tomarán el relevo de la mano de Verde y Azul, con propuestas para todas las edades. A las seis, la jornada incorporará una nota diferente con un gran desfile de moda en la Calea, en el que el comercio local presentará las últimas tendencias para este verano.

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La organización contará además con bar y tapas variadas, completando una jornada pensada para disfrutar sin prisa, entre vecinos, visitantes, artesanos y familias.