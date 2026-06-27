Cómo hacer de un concejo rural un referente para la literatura: el legado de los Fernández Lema se reafirma en Luarca con la entrega de los premios culturales y escolares

Luarca volvió a reconocerse en una de sus citas culturales y educativas más queridas. La Fundación Fernández Lema celebró este viernes el trigésimo primer aniversario de la concesión de los premios que llevan su nombre, una convocatoria que mantiene viva la voluntad de Dolores Fernández Lema, luarquesa emigrada a San Juan de Puerto Rico y quien "nunca olvidó el pueblo en el que había nacido". Así lo recordó Orlando Pérez, secretario de la Fundación, durante su intervención en el acto de clausura y entrega de galardones celebrado en el auditorio del Conservatorio de Música.

La historia de estos premios está ligada a una idea sencilla y poderosa: devolver a Valdés, a través de la educación y la cultura, parte de lo que la vida había concedido a sus fundadores. La Fundación Fernández Lema nació en 1994 por iniciativa de Dolores Fernández Lema, con sede en Luarca y con fines eminentemente culturales. Desde entonces, desarrolla dos líneas principales: el Premio de Relato Corto Fernández Lema, en castellano y en asturiano, y recientemente entregado en esta edición, y los Premios Escolares al alumnado de mayor mérito académico del concejo.

Pérez subrayó que hace ya 31 años que se viene cumpliendo aquella voluntad: premiar el esfuerzo escolar de los alumnos que finalizan con mayor brillantez sus estudios primarios y estimular, al mismo tiempo, la vocación literaria de escritores que concurren al certamen de relato corto. El secretario de la Fundación tuvo además palabras de recuerdo para Juan Antonio Martínez Losada, "Estremera" para los luarqueses, primer secretario de la entidad y fallecido en enero de 2023, de quien recuperó la idea inicial de que la Fundación ayudara a que el nombre de Luarca alcanzara mayor conocimiento y reconocimiento.

El auditorio del Conservatorio de Música vivió, un año más, "con ilusión", la entrega físca de los premios a Antonio Arteaga Pérez por el relato "El guardián de los sonidos olvidados" y a Miguel Rodríguez Monteavaro por "Les firíes". Junto a los escritores premiados, la Fundación reconoció también el mérito académico de varios alumnos del concejo. El jurado del Premio Escolar Fernández Lema acordó conceder los galardones a Elías Pérez Cuervo, del Colegio San Miguel de Trevías; Samantha Méndez Coronas, del CRA Pintor Álvaro Delgado; Pelayo Menéndez Fernández y Deva González García, del Colegio Ramón Muñoz de Luarca; Inés Fernández Mielgo, del Colegio Padre Galo de Luarca, y Xune Fernández Díaz, del Colegio José García Fernández de Luarca.

Orlando Pérez dedicó una parte destacada de su intervención a agradecer el trabajo de quienes hacen posible el certamen: los prejurados, los jurados literarios, el profesorado de los centros educativos de Valdés, el Instituto Carmen y Severo Ochoa de Luarca, el Ayuntamiento de Valdés y el Conservatorio del Occidente de Asturias. También resaltó la colaboración de la empresa luarquesa Esvedra Obras y Reformas, incorporada al patrocinio de los premios, como ejemplo de apoyo local a la cultura, y el apoyo del Ayuntamiento de Valdés, la dirección del Conservatorio y los miembros del jurado.

Por su parte, el alcalde, Óscar Pérez, reconoció el esfuerzo del alumnado, familias y entornos educativos y agradeció a la Fundación el "empuje cultural" que mantiene desde Valdés.

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El acto dejó claro que los Fernández Lema son mucho más que unos premios: son identidad y cultura para el concejo.