Vecinos y turistas celebran la apertura del Parking Luarca y su céntrica ubicación: la jornada fue "muy dinámica y entretenida"
Las instalaciones, gestionadas de forma privada, ofrecen videovigilancia 24 horas y modalidades de abono para residentes y visitantes
El nuevo Parking Luarca abrió este viernes sus puertas con una excelente acogida por parte de vecinos, comerciantes y visitantes. Desde las primeras horas de la jornada fueron numerosos los usuarios que se acercaron a conocer las instalaciones, resolver dudas y probar un servicio llamado a aliviar uno de los principales problemas de movilidad de la villa: la falta de aparcamiento, especialmente durante la temporada estival.
Según fuentes de la empresa, la apertura resultó "muy dinámica y entretenida", con un flujo constante de personas interesadas en conocer el funcionamiento del aparcamiento, los horarios, las tarifas, los abonos mensuales y las distintas modalidades de uso.
El equipo de Parking Luarca pudo atender personalmente a los clientes, explicarles las condiciones del servicio y recoger sus primeras impresiones.
Videovigilancia, algo muy valorado
Uno de los aspectos más valorados por los usuarios fue que el recinto se encuentra videovigilado las 24 horas, una característica que aporta mayor sensación de seguridad tanto a los vecinos que prevén utilizarlo de forma habitual como a quienes llegan a la villa de manera puntual.
Entre los primeros usuarios se encontraban residentes que ven en este nuevo equipamiento una solución práctica para su día a día. Una vecina de Luarca destacó la comodidad de contar con una plaza asegurada y resumía así su impresión: "Dejo de pagar zona azul y tengo aparcamiento asegurado". En su caso, valora especialmente la posibilidad de contratar una reserva anual o mensual, mediante el pago de una tarifa que le permita disponer de plaza de forma garantizada.
La jornada inaugural también atrajo a visitantes. Una pareja alicantina que llegó a Luarca localizó fácilmente el aparcamiento a través del navegador y subrayó que se trata de un espacio "céntrico" y funcional. Su experiencia refleja otra de las ventajas del nuevo parking: facilitar la llegada de turistas y evitar que tengan que recorrer el casco urbano en busca de estacionamiento.
El aparcamiento, de gestión privada, aspira a convertirse en una vía de escape frente a los atascos y la presión circulatoria que se producen en Luarca durante los meses de mayor afluencia. La falta de plazas disponibles y el aumento de visitantes en verano convierten el estacionamiento en uno de los grandes retos de la villa, especialmente en las zonas más próximas al centro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
- El árbitro asturiano detenido por forzar a una prostituta, arrestado de nuevo por agredir a su expareja
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón más funcional y barata del mercado: con parrilla de acero cromado con mango extraíble
- Juan Echanove, actor y director de escena: 'Después de mi casa, el teatro es el lugar donde más cómodo me siento
- ¿Vas a ir al concierto de Aitana en Avilés? Estas serán las cuatro puertas para acceder al pabellón de La Magdalena, que deberás usar según tu tipo de entrada