Vecinos y turistas celebran la apertura del Parking Luarca y su céntrica ubicación: la jornada fue "muy dinámica y entretenida"

El nuevo Parking Luarca abrió este viernes sus puertas con una excelente acogida por parte de vecinos, comerciantes y visitantes. Desde las primeras horas de la jornada fueron numerosos los usuarios que se acercaron a conocer las instalaciones, resolver dudas y probar un servicio llamado a aliviar uno de los principales problemas de movilidad de la villa: la falta de aparcamiento, especialmente durante la temporada estival.

IMG 8923 / Ana M. Serrano

Según fuentes de la empresa, la apertura resultó "muy dinámica y entretenida", con un flujo constante de personas interesadas en conocer el funcionamiento del aparcamiento, los horarios, las tarifas, los abonos mensuales y las distintas modalidades de uso.

El equipo de Parking Luarca pudo atender personalmente a los clientes, explicarles las condiciones del servicio y recoger sus primeras impresiones.

Videovigilancia, algo muy valorado

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios fue que el recinto se encuentra videovigilado las 24 horas, una característica que aporta mayor sensación de seguridad tanto a los vecinos que prevén utilizarlo de forma habitual como a quienes llegan a la villa de manera puntual.

Entre los primeros usuarios se encontraban residentes que ven en este nuevo equipamiento una solución práctica para su día a día. Una vecina de Luarca destacó la comodidad de contar con una plaza asegurada y resumía así su impresión: "Dejo de pagar zona azul y tengo aparcamiento asegurado". En su caso, valora especialmente la posibilidad de contratar una reserva anual o mensual, mediante el pago de una tarifa que le permita disponer de plaza de forma garantizada.

Zona de aparcamientos reservados. / Ana M. Serrano

La jornada inaugural también atrajo a visitantes. Una pareja alicantina que llegó a Luarca localizó fácilmente el aparcamiento a través del navegador y subrayó que se trata de un espacio "céntrico" y funcional. Su experiencia refleja otra de las ventajas del nuevo parking: facilitar la llegada de turistas y evitar que tengan que recorrer el casco urbano en busca de estacionamiento.

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El aparcamiento, de gestión privada, aspira a convertirse en una vía de escape frente a los atascos y la presión circulatoria que se producen en Luarca durante los meses de mayor afluencia. La falta de plazas disponibles y el aumento de visitantes en verano convierten el estacionamiento en uno de los grandes retos de la villa, especialmente en las zonas más próximas al centro.