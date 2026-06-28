Carrera Profesional Horizontal para la plantilla de Valdés: la subida mensual será de entre 100 y 150 euros en función de su categoría y antigüedad

El Ayuntamiento de Valdés ha aprobado por unanimidad en la Mesa General de Negociación la implantación de la Carrera Profesional Horizontal, una medida que supondrá una mejora salarial para la plantilla municipal y que, según el equipo de gobierno, permitirá reforzar el desarrollo profesional dentro de la administración local.

La propuesta fue planteada por el gobierno municipal y contó con el respaldo de los sindicatos UGT y CCOO. Su aplicación implicará un incremento de 150.000 euros anuales en las retribuciones del personal del Ayuntamiento.

El concejal de Promoción Económica, Ismael González, destacó la importancia del acuerdo y subrayó que Valdés se sitúa entre los primeros municipios de tamaño mediano en poner en marcha este sistema. "El Ayuntamiento de Valdés se convierte así en uno de los primeros consistorios de tamaño mediano en implantar la Carrera Profesional Horizontal, algo que hará más atractivo el desarrollo profesional de la plantilla actual pero que servirá además como incentivo a la hora de atraer talento en futuras convocatorias de empleo público”, señaló.

La Carrera Profesional Horizontal quedará organizada en cinco tramos. El primero será un tramo base, sin contraprestación económica, para los trabajadores con menos de cinco años de antigüedad.

A partir de ahí, se establece un primer nivel para quienes tengan entre cinco y diez años de servicio, un segundo nivel para el personal con una antigüedad de entre diez y veinte años, un tercer nivel para quienes acumulen entre veinte y treinta años, y un cuarto nivel para los empleados con más de treinta años de antigüedad.

En esta primera fase de implantación, el acceso estará limitado como máximo al segundo nivel, aunque la antigüedad del trabajador permita aspirar a un tramo superior. Todos los cambios de nivel estarán supeditados a una evaluación que deberá acreditar el desempeño y el desarrollo profesional de cada empleado municipal.

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El montante aprobado, de 150.000 euros anuales, se traducirá en una subida mensual de entre 100 y 150 euros para el grueso de la plantilla, en función de su categoría y antigüedad. La medida tendrá además carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2025.