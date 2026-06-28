El tejido asociativo del Valle del Ese se cita en Muñás de Arriba: descubre cuándo y cuál es el programa
La cita anual, que celebra comida popular, contará con la participación de la Banda de Música "La Lira" de Luarca y el Grupo de Baile "La Corte de Enverniego"
Muñás de Arriba será el escenario del IV Encuentro de Asociaciones del Valle del Ese 2026, una cita que vuelve a destacar el papel del tejido asociativo como "motor de convivencia, participación y dinamización", según los organizadores.
La jornada, que otros años se celebró en Ayones, Gamones y Carcedo reunirá a vecinos y visitantes en torno a un programa pensado para compartir "territorio, cultura, música, gastronomía y tradición". La primera cita será a las 11:00 horas con una ruta por Muñás. El paseo servirá como punto de arranque de una jornada concebida no solo como fiesta, sino también como forma de reconocimiento al territorio y a quienes lo habitan.
Tras la ruta, está prevista la actuación de la banda de música "La Lira" de Luarca y el grupo de baile "La Corte de Enverniego". A las tres de la tarde llegará otro de los momentos más esperados: la comida popular. El menú estará compuesto por paella, escalopines con salsa de Cabrales, mousse de limón, pan, bebida y café. Los precios serán de 24 euros para socios, 26 euros para no socios y gratuito para los menores de hasta 6 años.
Los vales podrán reservarse a través de las asociaciones correspondientes o en los teléfonos 630 36 18 16, 620 99 67 68 y 619 10 20 14.
Por la tarde, habrá juegos tradicionales de "6 Conceyos" para todas las edades. La jornada contará además con la animación musical del acordeonista "Josín".
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