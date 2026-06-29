La gaita y la sidra toman Luarca en una cita para reivindicar "lo nuestro"

Luarca volvió a demostrar este fin de semana que hay tradiciones que no necesitan grandes artificios para llenar una plaza. La tercera edición de Gaita Sidrera reunió en la villa valdesana música tradicional, ambiente popular y alrededor de 300 litros de sidra, en una cita pensada para celebrar dos señas de identidad asturianas: la gaita y el vaso compartido.

La jornada contó con la participación de las bandas "El Enxambre", "La Reina del Truébano" y "Cabo Peñes", además del grupo tradicional “La Corte”. El programa tuvo uno de sus momentos centrales en el pasacalles que partió desde el muelle y recorrió las calles hasta la plaza del consistorio, donde se celebró la actuación principal. El público pudo adquirir el vaso conmemorativo por cinco euros, en una tarde marcada por la música, la sidra y el encuentro vecinal.

Un momento de las jornadas. / R. A. S.

El impulsor de la cita, Luis Feito, resumió el espíritu de la jornada con claridad: "Lo que llevamos buscando toda la vida es popularizar la gaita con la ayuda de la sidra". La idea, explicó, es crear una fecha para que la gente del occidente asturiano pueda reunirse, pasarlo bien y disfrutar "alrededor de la banda de gaitas, de los grupos invitados y mojando con sidra". Feito defendió que la fórmula no puede ser más asturiana: "Nuestras dos armas secretas son la sidra y la gaita, así que hay que aprovecharlo".

La organización reconoció que la tarde comenzó con nervios por la amenaza meteorológica. Las previsiones anunciaban granizo el sábado por la tarde y durante la jornada llegaron a caer algunas gotas, pero finalmente el tiempo permitió que la fiesta se desarrollara con normalidad. "La libramos, así que muy contentos", señaló Feito, satisfecho por la respuesta del público.

También destacó el apoyo del Ayuntamiento de Valdés y el valor de programar actividades dirigidas especialmente a la gente de la zona. "Me presta mucho más hacer este tipo de cosas para la gente de aquí, para nosotros", apuntó, subrayando el carácter local y popular de la cita.

Luis Feito, en la plaza Alfonso X El Sabio. / Ana M. Serrano

Entre el público, la sensación fue igualmente positiva. Inés Martínez destacó que la tarde fue "mejor de lo esperado". Pese al calor, con unos 28 grados, celebró que "no lloviera ni tronara" y que la respuesta de la gente superase las previsiones. "Más gente de la que esperábamos", señaló.

La cita sirvió también para reivindicar la necesidad de más jornadas de este tipo, no solo como fiesta, sino como forma de dar valor a la cultura propia. "No solo es la fiesta, estamos queriendo darle valor a lo nuestro", defendió Martínez.

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La tercera edición de la jornada sirvió para pensar en una próxima, la cuarta, en 2027.