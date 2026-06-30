¿Qué pasa en la capital de Valdés este fin de semana? 1.500 futbolistas toman las canchas (y las calles)

La capital de Valdés acoge el fin de semana un torneo que ya se ha consolidado como mucho más que una cita deportiva: el trigésimo torneo internacional de fútbol base "Villa de Luarca". La clave, según la organización, está precisamente en eso: "Ir creciendo año tras año y reunir en un mismo fin de semana competición, convivencia, turismo y viaje de fin de temporada para muchos de los clubes participantes", señala Miguel García, uno de los impulsores.

El torneo, organizado por el Club Internacional de Luarca con el apoyo del Ayuntamiento de Valdés, mantiene la línea de continuidad de las últimas ediciones y vuelve a movilizar a 1.500 deportistas de 132 equipos, a los que se suman técnicos y familiares. En torno a 870 de ellos, pernoctan estos días en espacios públicos habilitados en Luarca, a saber, el instituto y el colegio Ramón Muñoz.

De hecho, esa dimensión logística es una de las partes "más complejas de la organización". Más allá de los partidos, el torneo exige coordinar alojamientos, manutención, desayunos, comidas y cenas, además de garantizar que la llegada y estancia de los clubes se desarrolle con normalidad. "Lo más laborioso es acoger a la gente y resolver que todo se desarrolle bien y no haya conflictos", explica García.

La cita mantiene el espíritu de años anteriores, con el objetivo de seguir consolidándose como un referente del deporte base en el occidente asturiano. Para muchos clubes, la participación en Luarca "no es solo una competición, sino también una forma de cerrar la temporada con una experiencia compartida, en un entorno que combina deporte y atractivo turístico".

La novedad: cambio en la entrega de premios

La principal novedad de esta edición estará este año en la ceremonia de clausura. La entrega de premios finales se celebrará a partir de las dos de la tarde del domingo, una vez concluidos los partidos de cada categoría (prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y femenino). Además, todos los participantes recibirán un detalle como recuerdo de su paso por el torneo.

La financiación de esta cita deportiva procede de los patrocinios, de las cuotas de participación (el coste para los equipos es de 150 por persona y torneo y cada equipo constará como mínimo de diez personas, es decir, ocho jugadores, un entrenadore y un delegado) y de la aportación del Ayuntamiento de Valdés, que constituye "uno de los principales apoyos económicos e institucionales del evento". La concejala de Deportes, Silvia García, destaca que este torneo es "un magnífico escaparate para Luarca". "Durante varios días recibimos a miles de personas que conocen nuestra villa y disfrutan de nuestras instalaciones, nuestro entorno y nuestra hospitalidad", indica y añade que desde el Ayuntamiento "seguimos apostando por este evento porque entendemos que el deporte es también una herramienta de promoción del territorio y de dinamización económica".

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Por otra parte, el Ayuntamiento amplía los turnos de la Policía Local y promueve e apoyo de Protección Civil. La organización dispone de seguridad privada en cada una de las sedes.