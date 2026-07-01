La reserva natural de Barayo estrena orden este verano: mejora el acceso y el aparcamiento

El Principado ha finalizado los trabajos de restauración ambiental y mejora de los accesos el entorno de la Reserva Natural Parcial de Barayo, situada entre los concejos de Valdés y Navia. La actuación, que ha supuesto una inversión de 50.282 euros, ha sido cofinanciada con fondos europeos Next Generation.

La intervención refuerza la conservación de uno de los enclaves litorales de mayor valor ecológico del Principado y, al mismo tiempo, mejora las condiciones de acceso y disfrute de un espacio natural "especialmente sensible". El objetivo ha sido "compatibilizar la protección de sus valores ambientales con un uso ordenado y sostenible por parte de residentes y visitantes".

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, visitó este martes la zona junto con el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, para conocer el resultado de las actuaciones ejecutadas. Ambos destacaron la importancia de estas mejoras como muestra del compromiso de las administraciones con la conservación del patrimonio natural asturiano.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y el director general de Custodia del Territorio, David Villar, en el aparcamiento de Barayo. / LNE

Los trabajos han incluido la mejora del equipamiento de uso público en el entorno del aparcamiento, con el fin de ordenar los accesos y favorecer una mejor integración ambiental del espacio. También se han adoptado medidas para optimizar la gestión de residuos y se han acondicionado los accesos empleados por los medios de seguridad y vigilancia vinculados al Plan de Salvamento en Playas, Sapla.

Junto a estas actuaciones, se han llevado a cabo labores específicas de restauración del sistema dunar. Entre ellas figuran la reposición de vegetación autóctona y la delimitación de itinerarios y accesos, medidas destinadas a reducir la presión sobre los hábitats más frágiles y a evitar el deterioro de las zonas de mayor sensibilidad ecológica.

La Reserva Natural Parcial de Barayo, declarada en 2002, protege un valioso tramo del litoral occidental asturiano. En este enclave, el río Barayo forma en su desembocadura un complejo estuarino de gran interés ecológico y paisajístico, considerado uno de los espacios naturales más singulares de la costa asturiana.

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Su relevancia científica y ambiental convierte a Barayo en un área de referencia para el seguimiento de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros. Además, el espacio forma parte de la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves Penarronda-Barayo.