Orden de demolición para la última gran ruina del centro de Luarca

El Ayuntamiento de Valdés ha dado orden de demolición al propietario del antiguo cuartel de la Guardia Civil, un edificio en ruinas situado en el centro de Luarca. El titular del inmueble dispone ahora de un plazo de doce meses para hacer efectiva la resolución municipal, aunque desde el Consistorio confían en que los trabajos puedan iniciarse antes de que finalice el año.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, explicó que el propietario ya ha confirmado su intención de cumplir con la orden dictada por el Ayuntamiento. "Esperamos ver obra en la zona antes de acabar el año", señaló el regidor, que enmarca esta actuación dentro de la estrategia municipal para eliminar inmuebles en mal estado y mejorar la seguridad del casco urbano.

Adiós a 28 edificios en mal estado

La intervención permitirá actuar sobre la que el gobierno local considera la última gran ruina. El Alcalde recordó que, durante los últimos siete años, se han eliminado 28 edificios en mal estado en el concejo, mientras que actualmente el Ayuntamiento trabaja para intervenir sobre otros diez inmuebles.

Detalle de las ruinas. / Ana M. Serrano

El regidor defendió que esta línea de actuación ha sido "prioritaria" para su equipo de gobierno por su impacto directo en la seguridad, la actividad económica y la imagen urbana. Según subrayó, la eliminación de edificios ruinosos permite "dar seguridad al espacio público, movilizar la economía local y generar un núcleo saneado".

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La orden de demolición supone un nuevo paso en la política municipal de recuperación y mejora del entorno urbano de Luarca. El edificio del antiguo cuartel, situado en la calle Caleros, está protegido con vallas para evitar riesgos.