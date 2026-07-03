¿Necesitas una vivienda asequible en Valdés? El Ayuntamiento inicia un registro de interesados para medir la demanda real

El Ayuntamiento de Valdés ha comenzado a elaborar un Plan Municipal de Vivienda. Se trata de un documento estratégico con el que la Administración local quiere prepararse para aprovechar las oportunidades que ofrecerá el próximo Plan Estatal de Vivienda, como pueden ser la puesta marcha de líneas de actuación y financiación que se contemplan en el plan estatal, con la vista puesta en poder ampliar el parque de vivienda asequible en el concejo.

El objetivo que se marca el Consistorio de Valdés con este plan es recoger las necesidades reales del municipio en esta materia. Para realizarlo lo más fiel posible a la realidad del concejo solicitan la colaboración ciudadana, especialmente de las personas que estén interesadas en acceder a una vivienda protegida o en régimen de alquiler asequible para que colaboren cumplimentando una hoja de solicitud de demanda.

Explican desde el Ayuntamiento de Valdés que la recogida de solicitudes es “fundamental para conocer con precisión cuántas personas necesitan una vivienda, cuáles son sus características y qué tipologías son las más demandadas”.

De este modo, con la información obtenida el Ayuntamiento explica que diseñará un Plan Municipal de Vivienda “ajustado a la realidad de Valdés” y que facilitará “la justificación de futuras promociones o actuaciones ante otras administraciones”.

Las solicitudes podrán presentarse hasta el próximo 24 de julio, que es el plazo que se marca el Ayuntamiento para recoger toda la información necesaria para elaborar un diagnóstico de las necesidades de vivienda existentes en el concejo. No obstante, aclaran que la presentación de la solicitud no supone “la adjudicación de una vivienda, sino que constituye una herramienta imprescindible para acreditar la demanda de vivienda existente y planificar adecuadamente las políticas municipales de vivienda”.

Con el objetivo de llegar a la ciudadanía para transmitir los objetivos del plan y resolver dudas sobre las solicitudes a cumplimentar, el Ayuntamiento de Valdés ha organizado una jornada informativa el próximo 7 de julio, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Luarca. Un acto al que animan a participar a todas las personas y familias con necesidad de acceder a una vivienda asequible para que se sumen al proceso.

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“Cuantas más solicitudes se registren, más fiel será el diagnóstico de las necesidades del municipio y mayores serán las posibilidades de impulsar actuaciones que den respuesta a la demanda real de vivienda”, insisten desde el Ayuntamiento.