El torneo Villa de Luarca atrae a 1.500 futbolistas y llena alojamientos y restaurantes

Luarca ha recibido este jueves a 1.500 futbolistas de categorías inferiores para disputar su trigésimo Torneo Internacional de Fútbol Base "Villa de Luarca". Una cita ya consolidada en el calendario estival del municipio que consigue atraer a 135 equipos llegados de todo el país. “Los alojamientos y la hostelería están casi al cien por ciento porque junto a los jugadores vienen las familias a pasar unos días y eso repercute directamente en los negocios”, subraya la edil de Deportes, Silvia García, que asegura que, para el concejo, este evento deportivo marca el inicio del verano y de la temporada más turística.

Los partidos ya comenzaron el jueves y se desarrollarán hasta el domingo, día en el que se disputarán las finales y se llevará a cabo la entrega de premios. El volumen de equipos participantes hace que haya cuatro sedes en las que se está desarrollando la competición de forma paralela y también que algunos de los encuentros tengan que disputarse en horario nocturno.

Uno de los encuentros disputados este viernes. / R. D. Á.

La organización asegura que el torneo ha ido creciendo año a año. Por un lado, consigue fidelizar a los clubes, que se animan a repetir la experiencia y, por otro, cuentan con lista de espera de equipos que quieren venir, porque es un torneo muy conocido en toda España y al interés deportivo también se suma el atractivo turístico que tiene Luarca, destaca la edil, que asegura que las familias aprovechan para viajar con sus hijos menores al torneo y disfrutar de unos días en la capital valdesana.

Eso hace que se cree un torneo "muy familiar", en el que tanto participantes como familias disfrutan de unas jornadas de convivencia que les permiten conocer a gente nueva de diferentes puntos de España, puesto que a la competición asisten equipos de prácticamente todas las comunidades autónomas.

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Aunque este es el evento deportivo de mayor envergadura del verano valdesano por la cantidad de participantes que reúne, no será el único del que se pueda disfrutar. Entre las próximas citas deportivas del concejo destaca el Ascenso a Nado al Río Negro, el 15 de julio, y, posteriormente, se desarrollará el también tradicional Torneo de Cuadrín, un campeonato de fútbol playa.