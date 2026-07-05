Éxito de participación en el Encuentro de la Naturaleza y la Artesanía de Brieves: la primera visita guiada por el patrimonio local despertó el interés de visitantes

El XXII Encuentro de la Naturaleza y la Artesanía convirtió este domingo a Brieves, en Valdés, en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y turistas en una jornada marcada por la elevada participación y por la buena acogida de las novedades incorporadas al programa, como la ruta guiada por el patrimonio de la localidad.

La secretaria de la Asociación de Vecinos “Los Arcos”, Paz Aurora García, destacó el éxito de la visita guiada, una propuesta que se organizaba por primera vez dentro del encuentro, así como la buena afluencia de público durante toda la mañana.

El recorrido estuvo dirigido por Elías Gudín, que comenzó la explicación repasando la historia de Brieves, desde el origen del nombre de la localidad hasta algunos de los episodios ligados a su desarrollo. La ruta incluyó una parada en la Torre de los Abello, donde explicó el linaje de la familia y el papel histórico de este edificio, además de acercar a los asistentes las diferencias entre hórreos y paneras, haciendo hincapié en los singulares arcos que unen estas construcciones con las viviendas en esta localidad valdesana, uno de sus rasgos arquitectónicos más identificativos.

Acto inaugural del encuentro. / R. D. Á.

La feria organizada por el colectivo, con el apoyo de los vecinos y la colaboración de la Parroquia Rural de Trevías y el Ayuntamiento de Valdés, reunió tanto a personas de la comarca como a numerosos visitantes que aprovecharon la jornada para conocer la localidad. Según explicó García, el encuentro mantiene además una importante función social al convertirse cada año en un espacio de reunión para vecinos de Brieves y de los pueblos del entorno, más allá del propio programa de actividades.

La cita volvió a mostrar durante toda la jornada puestos de artesanía y productos agroalimentarios, demostraciones de oficios tradicionales, un mercadillo de segunda mano y el esperado desfile de carros tirados por bueyes, todo ello acompañado por la música tradicional del grupo cultural “La Corte de Enverniego”.

Ya por la tarde, el desfile de moda aportó un componente diferente a la programación. Dos establecimientos comerciales de Luarca presentaron sus propuestas para la temporada con modelos de la propia zona, en una iniciativa que también recibió una excelente respuesta del público.

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"La sensación que se llevan las tiendas es que es un escaparate muy bueno", señaló García, quien valoró la incorporación de esta propuesta al considerar que amplía el atractivo del encuentro sin perder su identidad. A su juicio, la feria consigue combinar las tradiciones representadas por los carros con bueyes, el apoyo al comercio de proximidad y la vertiente cultural, ofreciendo una programación diversa capaz de atraer a públicos de distintas edades e intereses.