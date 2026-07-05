El valle del Ese estrecha lazos en Muñás de Arriba: el encuentro de asociaciones reúne a 400 vecinos
La localidad valdesana se llenó de actividades, música y juegos tradicionales y se anunció que la próxima edición se celebrará en Ranón
El pueblo valdesano de Muñás de Arriba fue la sede del IV Encuentro de Asociaciones del Valle del Ese. Una jornada festiva y de convivencia que reunió a casi 400 personas para comer en la localidad.
Pero antes de sentarse a la mesa, el pueblo desarrolló diferentes actividades para darse a conocer entre los vecinos de las localidades colindantes. De este modo, a las once de la mañana comenzó una ruta por Muñás que sorprendió al centenar de participantes con su patrimonio. Visitaron la iglesia, una casa de arquitectura indiana y las antiguas escuelas, que se mantienen con actividad al acoger talleres de artesanía y manualidades organizados por la asociación de la localidad. Precisamente, se aprovechó para exponer los numerosos trabajos realizados durante esos cursos.
Tras la visita por el pueblo, llegó la actuación musical a cargo de la banda de música “La Lira” de Luarca y del grupo cultural “La Corte de Enverniego”, que dio paso a la comida.
“Es un día de unión entre pueblos y de celebración, da la oportunidad de conocer localidades vecinas y escuchar sus historias”, destacan los asistentes al encuentro.
La integrante de la asociación cultural de Muñás de Arriba, Socorro Fernández, reconoce que para ellos ha sido “un orgullo” poder ser anfitriones y conseguir reunir a tanta gente. “Es un pueblo grande y disperso, así que no lo pudimos enseñar todo, pero esperamos que la gente se haya quedado con ganas de volver a visitarnos, porque Muñás tiene mucho encanto”.
La actividad continuó por la tarde con los juegos tradicionales de "6 Conceyos", que promovieron la sana competición entre los pueblos participantes y, a su vez, las relaciones intergeneracionales.
La primera edición del encuentro se celebró en Ayones; luego fueron Gamones y Carcedo los anfitriones de las siguientes ediciones. En la jornada celebrada en Muñás de Arriba ya se ha decidido que el año que viene el encuentro se celebrará en Ranón.
La cita también contó con la presencia del alcalde valdesano, Óscar Pérez, y algunos concejales.
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