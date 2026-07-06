Casa Consuelo clausura su Bienal de Arte y Gastronomía entre reconocimientos y un emotivo homenaje familiar
El certamen premiará a Santi Lara y distinguirá a Juan Cofiño, Fátima Gismero, Bernardo Sanjurjo y el Mesón El Centro antes de recordar a José Ramón García López
La XIX Bienal Arte y Gastronomía de Casa Consuelo, en Otur (Valdés), celebrará este martes 7 de julio su acto de clausura en los salones del histórico restaurante valdesano. Una cita que volverá a reunir a representantes del mundo de la cultura, la gastronomía, la empresa y la política en torno a uno de los certámenes más singulares del occidente asturiano.
La jornada estará marcada por la entrega del V Premio "Jesús Villa Pastur", que en esta edición distinguirá al artista Santi Lara por su obra "El otro lado". Además, la organización reconocerá la trayectoria y aportación de distintas personalidades e instituciones. Los galardonados de este año serán el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; la pastelera creativa Fátima Gismero; el Mesón El Centro, de Puerto de Vega; y el artista castropolense Bernardo Sanjurjo.
El acto contará con la presencia de los patrocinadores de la bienal, entre ellos representantes de Caja Rural, Astilleros Armón, el Ayuntamiento de Valdés y Maderas Navelgas, entidades que respaldan un certamen que une desde hace casi dos décadas la creación artística y la gastronomía.
La clausura reunirá además a una amplia representación institucional. Está prevista la asistencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, junto a representantes de prácticamente todos los grupos con representación en la Junta General. También participarán la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez, así como los alcaldes de Valdés, Gijón y Salas, además de otras personalidades vinculadas a la vida pública y cultural asturiana.
La ceremonia tendrá también un marcado carácter emotivo con un homenaje póstumo a José Ramón García López, el último de los hijos de Consuelo, fallecido este año, cuya figura será recordada durante un acto que pondrá el broche final a una nueva edición de la bienal.
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