Casa Consuelo clausura la XIX Bienal Arte y Gastronomía con un homenaje al hostelero fallecido José Ramón García López, "Mon"
Juan Cofiño, Fátima Gismero y Bernardo Sanjurjo son algunos de los galardonados en esta edición del certamen
El restaurante Casa Consuelo, en Otur, volverá a convertirse en punto de encuentro entre la creación artística, la gastronomía y la vida cultural del concejo de Valdés. Este martes 7 de julio, a las 14.00 horas, acogerá la clausura de la XIX Bienal Arte y Gastronomía, en la que se entregará el Premio "Jesús Villa Pastur" y se rendirá homenaje hostelero de la casa José Ramón García López, fallecido en 2024. "Mon", como le conocían, estuvo siempre al lado de sus hermanos y dentro del negocio fue el encargado de ampliar y consolidar la bodega.
El acto reunirá a distintas personalidades del ámbito institucional, artístico y gastronómico. Entre los galardonados figuran Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado de Asturias; Fátima Gismero, pastelera creativa; el Restaurante Mesón El Centro, de Puerto de Vega; y el artista Bernardo Sanjurjo. Tras el acto institucional, la organización ofrecerá un almuerzo.
La cita confirma, una vez más, el peso que la cultura tiene en Valdés, un concejo que ha hecho del arte una de sus señas de identidad. La Bienal de Casa Consuelo, que alcanza ya su decimonovena edición, representa esa unión entre territorio, creación y gastronomía, y mantiene vivo el espíritu del premio que lleva el nombre de Jesús Villa Pastur, vinculado a Otur.
Valdés no solo conserva una intensa actividad artística local, sino que también cuenta con iniciativas de proyección nacional, como el CNAL, en este caso organizado por el Ayuntamiento, que refuerzan la imagen del concejo como espacio abierto a la creación contemporánea, al encuentro cultural y a la difusión pública del arte.
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