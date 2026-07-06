Queipo respalda a los vecinos de Trevías y acusa al Principado y al alcalde de Valdés de obviar sus compromisos con el cambio de ubicación de la futura depuradora
"Un alcalde debe estar al lado de sus vecinos y no del gobierno autonómico; lo que está ocurriendo en Trevías es muy difícil de explicar y todavía más difícil de entender", señala el presidente del PP
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, mostró este fin de semana, en su visita a la feria Artenatur de La Caridad, su apoyo a los vecinos de Trevías en el conflicto abierto por la ubicación de la depuradora, un proyecto que ha generado un amplio rechazo social en la localidad y que continúa siendo motivo de enfrentamiento político e institucional.
Queipo censuró la actuación del Principado, al que acusó de "no haber respetado los compromisos adquiridos" con los vecinos ni la posición expresada por la Junta General del Principado de Asturias. A su juicio, el Ejecutivo autonómico insiste en sacar adelante una actuación contestada por la población afectada, pese a las advertencias y al malestar vecinal.
El dirigente popular también dirigió sus críticas al alcalde de Valdés, Óscar Pérez, por la postura mantenida en este asunto. En su opinión, el regidor no está actuando como se espera de un regidor. "Un alcalde debe estar al lado de sus vecinos y no del Gobierno autonómico. Lo que está ocurriendo en Trevías es muy difícil de explicar y todavía más difícil de entender", señaló Queipo, que insistió en que el conflicto de la depuradora exige escuchar a la población afectada y atender los compromisos asumidos.
El PP enmarca este respaldo dentro de su defensa de los vecinos de Trevías y de su rechazo a una ubicación que, según sostiene la formación, no cuenta con el consenso social necesario. Fue el grupo que presentó una proposición no de le para invitar al gobierno a cambiar de criterio que fue aprobada por la Junta.
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