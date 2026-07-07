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El alcalde de Valdés responde a Álvaro Queipo: "Su objetivo con el debate de la depuradora es generar crispación sin ofrecer alternativas ni soluciones a los problemas del concejo"

El regidor de Valdés defiende la actuación del gobierno local y del Principado para frenar "maniobras" del PP que perjudican al municipio

Manifestación contra la ubicación de la depuradora, en Oviedo.

Manifestación contra la ubicación de la depuradora, en Oviedo. / Mario Canteli

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

El tono político entre el PSOE y el PP a cuenta de la depuradora de Trevías se eleva. El presidente de PP, Álvaro Queipo, acusó al Gobierno municipal de no estar defendiendo los intereses de Valdés por no promover ya el cambio de ubicación la futura estación de aguas residuales, y el alcalde, Óscar Pérez, contestó sin tapujos. "Me preocupa la deriva de este señor, que no ha hecho otra cosa que conspirar y torpedear los intereses de Valdés", dijo.

En ese sentido, aseguró que tanto el gobierno del Principado como el de Valdés han actuado para frenar esas maniobras. "Hemos estado ahí para parar esos disparos", señaló, antes de citar dos asuntos concretos que no tiene que ver con la depuradora de Trevías: la conexión de Arbón y el nuevo parking de la antigua Imprenta.

Según defendió, hubo intentos de "evitar la conexión de Arbón" y también maniobras vinculadas a personas del entorno de Álvaro Queipo para desbaratar el proyecto que hoy es un aparcamiento.

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El dirigente concluyó que el problema de fondo es que el PP "no defiende los intereses de Valdés", sino que, en su opinión, "su objetivo es generar crispación y no dar alternativas ni soluciones a los problemas". "Nosotros sí ofrecemos soluciones a los problemas", dijo.

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