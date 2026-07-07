El alcalde de Valdés responde a Álvaro Queipo: "Su objetivo con el debate de la depuradora es generar crispación sin ofrecer alternativas ni soluciones a los problemas del concejo"
El regidor de Valdés defiende la actuación del gobierno local y del Principado para frenar "maniobras" del PP que perjudican al municipio
El tono político entre el PSOE y el PP a cuenta de la depuradora de Trevías se eleva. El presidente de PP, Álvaro Queipo, acusó al Gobierno municipal de no estar defendiendo los intereses de Valdés por no promover ya el cambio de ubicación la futura estación de aguas residuales, y el alcalde, Óscar Pérez, contestó sin tapujos. "Me preocupa la deriva de este señor, que no ha hecho otra cosa que conspirar y torpedear los intereses de Valdés", dijo.
En ese sentido, aseguró que tanto el gobierno del Principado como el de Valdés han actuado para frenar esas maniobras. "Hemos estado ahí para parar esos disparos", señaló, antes de citar dos asuntos concretos que no tiene que ver con la depuradora de Trevías: la conexión de Arbón y el nuevo parking de la antigua Imprenta.
Según defendió, hubo intentos de "evitar la conexión de Arbón" y también maniobras vinculadas a personas del entorno de Álvaro Queipo para desbaratar el proyecto que hoy es un aparcamiento.
El dirigente concluyó que el problema de fondo es que el PP "no defiende los intereses de Valdés", sino que, en su opinión, "su objetivo es generar crispación y no dar alternativas ni soluciones a los problemas". "Nosotros sí ofrecemos soluciones a los problemas", dijo.
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista