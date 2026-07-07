Nueva bolsa de estacionamiento en Luarca: 85 euros al mes el abono y 1,80 euros la hora
La empresa que gestiona el nuevo parking también ofrece contratos anuales por 85 euros mensuales para quienes necesiten una plaza fija
Luarca estrena este mes una nueva bolsa de estacionamiento en pleno casco urbano con la apertura del parking situado en la zona de la antigua imprenta. El nuevo aparcamiento, de gestión privada y el primero de estas características en Luarca, funciona con varias modalidades de uso. Para quienes necesiten una plaza de forma estable, se ofrece un contrato anual con una cuota mensual de 85 euros, informa la empresa.
En el caso del estacionamiento por rotación, la tarifa fijada es de tres céntimos por minuto, lo que equivale a 1,80 euros por hora. Además, el precio máximo por jornada queda limitado a 15 euros al día.
Estas tarifas sitúan el parking como una alternativa para quienes se desplazan a diario al centro de Luarca, pero también para quienes acuden de forma puntual a realizar gestiones, compras o visitas.
El problema del aparcamiento, "es historia"
Para el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, gracias al grupo de inversores que lo han hecho posible, "el problema del aparcamiento en el centro es historia". A él se unen otras alternativas públicas, como el parking de La Curtidora, el aparcamiento del polideportivo Pedro Llera Losada, o las zonas de estacionamiento con tarifas económicas, es decir, las zonas azules y verdes.
La apertura del aparcamiento supone también un nuevo capítulo en la transformación de la antigua zona de la imprenta, un espacio que durante años fue señalado por su deterioro y por la necesidad de una solución urbanística.
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