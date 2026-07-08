La bienal de Casa Consuelo premia a Juan Cofiño por su "cercanía y rigor institucional"

Casa Consuelo celebró este martes un encuentro muy especial, de esos que vinculan gastronomía, sociedad y arte desde 1985. El certamen artístico que impulsó en su día el fallecido Álvaro García y que hoy mantiene vivo su hijo, Álvaro García, "Alvarín", volvió a recordar que en el Occidente asturiano hay una gran gastronomía y que los encuentros sociales son eso, sociales, pero también familiares, políticos (en el sentido más institucional del término) y muy sentidos.

Este año recibió un sentido homenaje el presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, quien recientemente anunció su salida de la política de pirmera línea. Los organizadores observaron en el todavía político "rigor" institucional, cercanía y bondad en el escenario público convulso.

Fue por ello que este reconocimiento, que convivió con otros promovidos también por Casa Consuelo y que se dirigieron a hosteleros y artistas, se convirió en el centro de la jornada. Juan Cofiño, dio las gracias "por recordar a una institución y al parlamentarismo, corazón de la democracia, en tiempos ásperos" y apeló una vez más desde el atril al "consenso", una palabra hoy "manoseada", pero que él entiende de forma diferente porque es "hijo de la Transición". El presidente de la JGPA aseguró, además, que los elogios, como el que recibió de Casa Consuelo, son bienvenidos, si bien en su vida "no hice nada especial salvo trabajar con honradez y honestidad". Sí aprovechó el foro para parafrasear al filósofo Byung-Chul, quien fue Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades: "(Deberíamos) conseguir desde el yo, escuchar al otro y construir desde el nosotros".

Cofiño, una "figura clave"

Sus palabras fueron especialmente seguidas por el presidente del Principado, Adrián Barbón, que cerró los actos con palabras cariñosas para la trayectoria de Cofiño, a queien entregó en persona la placa de recuerdo de la organización. Barbón reivindicó primero la unión de cultura, gastronomía y territorio que hace posible la Bienal de Arte Casa Consuelo, un lugar que definió "un espacio de reivindicación de cultura y gastronomía". Tras felicitar a los artistas y premiados y recordar al homenajeado de este año, el último de los hermanos fallecidos, Ramón García, "Mon", dedicó una parte de su discurso a Juan Cofiño, a quien definió como "una figura clave" y una persona cuya trayectoria "siempre hay que respetar". El presidente quiso completar algunos datos de su recorrido institucional (antes informado por Orlando Pérez, director de la Bienal) y recordó que Cofiño ocupó distintas responsabilidades políticas, parlamentarias y municipales. "Ha tenido una trayectoria parlamentaria, pero también municipal", señaló, destacando que esa dimensión "muchas veces se omite".

Orlando Pérez se dirige al presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño. / Ana M. Serrano

A partir de ese reconocimiento, reivindicó la importancia de la concordia en la vida pública. "Vivimos un tiempo en el que parece que la concordia se ha convertido en algo ajeno", lamentó. Frente a ello, defendió "lo contrario": una política construida desde el diálogo, el rigor y la calidad humana. "A la política hay que aportarle rigor y calidad humana", afirmó el presidente, que presentó a Juan Cofiño como ejemplo de esa actitud. No solo lo reivindicó por su perfil técnico, sino también "por su capacidad de ayudar" y por su disposición a contribuir al consenso en momentos de polarización. El acto se cerró con un recuerdo especial a los que hacen posible el encuentro, la comida de la que se disfrutó y el vínculo valdesno de arte y gastronomía: "No creo que encontremos muchos restaurantes como este", afirmó el presidente, antes de añadir que Casa Consuelo "camina para que otros restaurantes imiten este estilo".

Otros galardonados

En el acto se reconoció el trabajo de la empresaria y pastelera Fátima Gismero; el artista Bernardo Sanjurjo, y el matrimonio que regenta el Mesón El Centro, de Puerto de Vega. La primera habló de la "sorpresa" que le generó el galardón y de la emoción de recordar sus orígenes; y Mari Fernández, de Puerto de Vega, dijo que el galardón se lo llevaría con ilusión a su negocio, "y a Puerto de Vega". Bernardo Sanjurjo no pudo asistir por motivos personales.

Álvaro García, durante su intervención. / Ana M. Serrano

Al encuentro acudieron exalcaldes de Valdés, Jesús Landeira, Juan Fernández Pereiro y Simón Guardado, parlamentarios, alcaldes de la comarca; personalidades del sector hostelero y empresarial, dirigentes de las firmas privadas que patrocinan y colaboran con la propuesta cultural que dirige Casa Consuelo, y los artistas que lograron galardones en esta edición, la décimo novena.

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Este año se presentaron más de 70 obras y entre ellas se eligieron 18. El galardón del Premio "Jesús Villa Pastur" fue para Santi Lara, para quien esta cita, a la que se presntó dos veces, es "especial porque genera un vínculo entre artistas y empresarios". A él se suman, como artistas con obra comprada por parte de los patrocinadores, Alberto Gómez, María Braña, Iyán Castaño, Carlos Coronas, Esther Cuesta, Mónica Dixon, Pedro Fano, Ernesto García, Pablo de Lillo, Adrián Marmolejo, Marcos Morilla, Tomás Parientes, Enrique Pinín, Carlos Quirós, Jezabel Rodríguez, Consuelo Vallina y Javier Vitorero. Las empresas Casa Consuelo, Caja Rural de Asturias, Grupo Armón y Maderas Navelgas, junto con el Ayuntamiento de Valdés, son las que depositan al menos 3.000 euros en concepto de adquisición de obra.