El centro de interpretación del Esva recupera la memoria del valle desde unas antiguas escuelas rurales
El centro de interpretación Hoces del Esva, en el valle de Paredes, se ha consolidado como un espacio para conocer la historia, el patrimonio natural y las tradiciones de esta zona del concejo de Valdés. Su responsable, Cristina Álvarez, explica que el edificio tuvo originalmente un uso muy distinto al actual: "Originalmente este edificio fueron unas escuelas rurales", recuerda.
Según relata Álvarez, aquellas escuelas llegaron a tener mucha actividad en los años cincuenta, cuando "había muchísimos niños". Con el paso del tiempo y el vaciamiento progresivo de los pueblos, el inmueble quedó abandonado. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Valdés recuperó el edificio, con apoyo de fondos europeos, para transformarlo en el actual centro de interpretación. Se inauguró con su nuevo uso en 2016.
Cristina Álvarez detalla que el espacio se organiza en dos partes. En la planta baja, donde comienza la visita, se explican aspectos del entorno, de la historia local y de los elementos más representativos del valle. "Aquí, en este centro, lo que se hace es explicar; es una visita como guiada", señala la responsable del centro Hoces del Esva.
El recorrido arranca con referencias a la prehistoria. Entre los elementos destacados figuran el dolmen de Resterio, situado hacia la zona de San Pedro de Paredes, y el menhir de Ovienes, uno de los pocos menires existentes en Asturias. Álvarez subraya que este último es una visita sencilla, accesible en coche y con un paseo de alrededor de un kilómetro.
La exposición también recuerda la importancia de la antigua central eléctrica del valle, de la que se conserva una copia del plano original, fechado aproximadamente hacia 1904. En la segunda planta, el contenido se centra en la flora y la fauna del valle de Paredes, así como en las rutas que permiten descubrir el entorno natural.
Los vecinos, "muy activos"
La responsable del centro destaca además el papel de la asociación vecinal, a la que define como "muy activa". Esa implicación permite mantener un calendario de actividades que refuerza la vida comunitaria y la identidad del valle. Entre ellas figura la feria de oficios y costumbres, que se celebra en San Pedro y reúne a artesanos llegados de distintos lugares.
Otro de los grandes referentes de la zona es el descenso ecológico por el río Esva, una cita que el año pasado alcanzó su 30 aniversario. Cristina Álvarez recuerda que se trata de un recorrido de unos cuatro kilómetros por el río, que cada participante puede realizar como prefiera: en canoa, en flotador o incluso andando. La actividad se celebra todos los años el tercer sábado de agosto.
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