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Cita con las hortensias y su magia en el bosque-jardín de Luarca

Hortensias en el bosque-jardín de Luarca.

Hortensias en el bosque-jardín de Luarca. / Nike García

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Luarca (Valdés)

El Bosque-Jardín de La Fonte Baxa, en Luarca, volverá a convertirse este viernes 10 de julio en escenario de una visita guiada especial dedicada a una de las flores más reconocibles del paisaje occidental asturiano: la hortensia. La cita será a las 17.30 horas y estará conducida por Marián Parra, en un recorrido pensado "para detenerse en los colores, los cuidados y las curiosidades" de una planta que, aunque hoy parece inseparable de muchos jardines y caminos del Occidente, no es autóctona.

La actividad llega en plena temporada de floración, cuando las hortensias ofrecen una de las estampas más características del verano en Luarca. Su presencia, especialmente en tonos azulados, forma parte ya del imaginario visual de la zona. Ese azul, tan habitual en el Occidente asturiano, fue precisamente uno de los aspectos destacados en la primera jornada dedicada a esta planta y flor que acogieron los jardines.

El recorrido especial por La Fonte Baxa permitirá acercarse a esa historia viva desde el propio jardín, entre ejemplares de distintos colores y variedades. La visita propone observar la flor "no solo como elemento ornamental, sino también como parte de una cultura paisajística que ha terminado por identificar a muchas casas, senderos y rincones de la costa occidental", según el botánico y guía del complejo, Nike García.

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Las reservas pueden realizarse en taquilla y a través de la web de turismo de Luarca-Valdés. El precio general es de 15 euros, mientras que los abonados podrán participar por 5 euros. Para consultas, la organización facilita el teléfono 677 698 239.

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