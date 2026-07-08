¿Qué tiene de especial el percebe de Luarca y de Puerto de Vega? Las cofradías celebran un premio que ensalza la calidad el crustáceo naviego y valdesano

El percebe de Puerto de Vega y el de Luarca ya tienen un lugar de honor en la gastronomía marinera internacional. La muestra asturiana de Puerto de Vega se impuso en el II Campeonato Mundial del Percebe, celebrado en Cedeira, y fue elegida Mejor Percebe del Mundo 2026, tras una cata ciega en la que participaron lotes procedentes de los principales territorios percebeiros del Atlántico y del Cantábrico.

El triunfo tuvo acento asturiano por partida doble, ya que Luarca completó el podio en tercera posición, por detrás de Cedeira. El resultado confirma "el gran nivel del percebe del occidente asturiano", según el patrón mayor de Puerto de Vega y presidenmte de la federación de cofradías de Asturias, Adolfo García, y sitúa al crustáceo que procede de la costa naviega como "referencia" en un certamen que reunió 26 muestras y a un jurado integrado por reconocidos cocineros y profesionales gastronómicos.

Textura, olor, uniformidad, tamaño y grosor

Según explicó García, en la valoración del jurado fueron determinantes varios aspectos del producto. En crudo se tuvo en cuenta "la textura, el olor, la uniformidad, el tamaño y el grosor", mientras que en la cocción pesaron especialmente "la salinidad y el yodado". La muestra ganadora obtuvo 129 puntos, imponiéndose en una edición de gran nivel y con diferencias muy ajustadas entre los primeros clasificados.

La satisfacción en Puerto de Vega es grande, pero García subrayó que el reconocimiento trasciende a la localidad naviega. "Estamos muy contentos. Esto no es solo de Puerto de Vega, es para Asturias, porque muchas veces solo se promociona el percebe de Galicia y de esta forma queda constancia de que el percebe asturiano es tan bueno, igual o mejor que el de Galicia", afirmó.

García vinculó también la calidad del producto asturiano a la forma de gestionar el recurso en el Principado. A su juicio, puede influir una veda mayor que en Galicia, que permite dejar crecer el percebe, así como el cuidado de las piedras y la vigilancia ejercida por los guardapescas, un trabajo que considera "muy importante”" para garantizar la conservación y la calidad del producto.

Detrás del premio está también el esfuerzo diario de los percebeiros. El percebe que representó a Puerto de Vega fue extraído por Leo Gión Pérez, que llevó al campeonato una muestra de dos kilos procedente de una piedra. De esa cantidad se seleccionaron finalmente 1,300 kilos, con los que Puerto de Vega compitió y logró imponerse como mejor percebe del mundo.

Luarca, un caso único

En Luarca, el ambiente también era de fiesta. El patrón mayor de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, Manuel Jesús Iglesias, destaca que estos premios son posibles porque en Asturias "se trabaja con planes de gestión y el centro de experimentación pesquera". En el caso de Luarca, son los mariscadores los que abren y cierran la extracción en función de los precios del mercado y de la presencia del crustáceo en las piedras. "Gran parte de la calida del percebe asturiano se debe a eso, a los planes de explotación", destacó Iglesias,

El campeonato, celebrado bajo el lema "El campeonato nacido de la roca", rindió homenaje al oficio de los percebeiros y percebeiras, uno de los trabajos más duros del mar. La cita volvió a poner en valor el conocimiento de la costa, el riesgo de la extracción y la cultura marinera que hay detrás de un producto exclusivo, profundamente ligado a las rocas, las mareas y la experiencia de quienes lo recogen.

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Con este premio, Puerto de Vega y Luarca no solo logran un reconocimiento gastronómico de primer nivel, sino que contribuyen a situar el percebe asturiano "en el mapa internacional". El resultado refuerza la identidad marinera del occidente de Asturias y abre una nueva oportunidad para reivindicar la calidad de un producto que, desde las rocas del Cantábrico, ha demostrado estar entre los mejores del mundo.