Mirar también cuestiona: Vicente Pastor lleva al bosque-jardín de la Fonte Baxa una instalación contra la indiferencia
El bosque-jardín de La Fonte Baxa de Luarca inaugurará este viernes 10 de julio, a las 13.00 horas, la instalación artística "Aquel que observa no derrama menos sangre que el que asesta el golpe", una propuesta del artista valdesano Vicente Pastor concebida específicamente para este singular espacio natural y comisariada por Santiago Martínez.
La intervención podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. Incorpora una nueva mirada al bosque-jardín luarqués, donde el paisaje no actúa solo como escenario, sino como parte esencial del mensaje de la obra.
La instalación "plantea una reflexión directa sobre la responsabilidad individual y colectiva ante aquello que ocurre a nuestro alrededor", según el autor. Su título, deliberadamente incómodo, interpela a una sociedad que, cada vez con más frecuencia, "asiste en silencio a la injusticia, la desigualdad y el deterioro del entorno natural". La obra denuncia ese "consentimiento pasivo" que, según el planteamiento del proyecto, puede resultar tan perjudicial como la propia acción que causa el daño.
Integrada en La Fonte Baxa, la propuesta invita al visitante "a detenerse" ante las injusticias. La elección del espacio refuerza el sentido de la intervención, ya que el bosque-jardín luarqués es un espacio con gran riqueza vegetal.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valdés "continúa reforzando una programación cultural que busca tender puentes entre el arte contemporáneo y el patrimonio natural", según la concejala de Cultura, Clara García.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
- La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
- Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
- Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
- Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa