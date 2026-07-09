Mirar también cuestiona: Vicente Pastor lleva al bosque-jardín de la Fonte Baxa una instalación contra la indiferencia

El bosque-jardín de La Fonte Baxa de Luarca inaugurará este viernes 10 de julio, a las 13.00 horas, la instalación artística "Aquel que observa no derrama menos sangre que el que asesta el golpe", una propuesta del artista valdesano Vicente Pastor concebida específicamente para este singular espacio natural y comisariada por Santiago Martínez.

La intervención podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. Incorpora una nueva mirada al bosque-jardín luarqués, donde el paisaje no actúa solo como escenario, sino como parte esencial del mensaje de la obra.

La instalación "plantea una reflexión directa sobre la responsabilidad individual y colectiva ante aquello que ocurre a nuestro alrededor", según el autor. Su título, deliberadamente incómodo, interpela a una sociedad que, cada vez con más frecuencia, "asiste en silencio a la injusticia, la desigualdad y el deterioro del entorno natural". La obra denuncia ese "consentimiento pasivo" que, según el planteamiento del proyecto, puede resultar tan perjudicial como la propia acción que causa el daño.

Integrada en La Fonte Baxa, la propuesta invita al visitante "a detenerse" ante las injusticias. La elección del espacio refuerza el sentido de la intervención, ya que el bosque-jardín luarqués es un espacio con gran riqueza vegetal.

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Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valdés "continúa reforzando una programación cultural que busca tender puentes entre el arte contemporáneo y el patrimonio natural", según la concejala de Cultura, Clara García.