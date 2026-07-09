La parroquia de Cadavedo estudia hacer una réplica de la corona robada a La Regalina
La imagen de Riegla se quedó sin el atributo tras el robo que se produjo en mayo, mientras se espera una nueva medalla, también sustraída, donada por la hermandad de Chipiona y que llegará en agosto
La Parroquia de Santa María de Cadavedo estudia la posibilidad de realizar una réplica de la corona robada a la Virgen de La Regalina, según el cura Francisco Javier Torres. La imagen se quedó sin este atribuyo tras el asalto a la ermita situada en el Campo de La Garita, uno de los lugares más emblemáticos y queridos por los vecinos de la localidad valdesana.
El robo se produjo entre las 22:00 horas del domingo 24 de mayo y las 7:00 horas del lunes 25 de mayo y, de momento, no ha habido avances en la investigación que dirige la Guardia Civil.
Los ladrones accedieron a la capilla por una de las ventanas laterales, según las primeras sospechas, y sustrajeron la corona de la Virgen, una medalla de la Virgen de Regla de Chipiona y un equipo de música que se encontraba en el interior, ya que el día anterior se había celebrado una boda.
El suceso causó una profunda conmoción en Cadavedo, donde La Regalina es mucho más que una imagen religiosa: representa una tradición muy arraigada, ligada a la romería que cada año, el último domingo de agosto, reúne a vecinos, devotos y visitantes junto a la ermita, en el entorno de los acantilados.
A la espera de que puedan recuperarse los objetos sustraídos, la parroquia da el primer paso.
Además, la medalla de la Virgen de Regla de Chipiona "llegará en agosto", según la presidenta de la Sociedad Popular La Regalina, Laura del Campo. Este es un gesto de cariño y unión entre ambas devociones.
La pieza robada había sido un regalo de los chipioneros que participaron en la romería de La Regalina en el verano de 2024, reforzando el vínculo entre Cadavedo y Chipiona, hermanados por la devoción que profesan a la Virgen de Riegla.
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Adiós a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): expertos Ingenieros industriales alertan que pueden desplazar la contaminación y el ruido a la periferia
- Santi Cazorla se sincera tras su retirada del Real Oviedo: “Yo me veía para jugar, pero me han hecho ver que no tengo el rol que quiero tener”
- El Principado aplicará mejoras fiscales a los asturianos para paliar el cobro de la tasa turística