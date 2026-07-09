La parroquia de Cadavedo estudia hacer una réplica de la corona robada a La Regalina

La Parroquia de Santa María de Cadavedo estudia la posibilidad de realizar una réplica de la corona robada a la Virgen de La Regalina, según el cura Francisco Javier Torres. La imagen se quedó sin este atribuyo tras el asalto a la ermita situada en el Campo de La Garita, uno de los lugares más emblemáticos y queridos por los vecinos de la localidad valdesana.

El robo se produjo entre las 22:00 horas del domingo 24 de mayo y las 7:00 horas del lunes 25 de mayo y, de momento, no ha habido avances en la investigación que dirige la Guardia Civil.

Los ladrones accedieron a la capilla por una de las ventanas laterales, según las primeras sospechas, y sustrajeron la corona de la Virgen, una medalla de la Virgen de Regla de Chipiona y un equipo de música que se encontraba en el interior, ya que el día anterior se había celebrado una boda.

El suceso causó una profunda conmoción en Cadavedo, donde La Regalina es mucho más que una imagen religiosa: representa una tradición muy arraigada, ligada a la romería que cada año, el último domingo de agosto, reúne a vecinos, devotos y visitantes junto a la ermita, en el entorno de los acantilados.

A la espera de que puedan recuperarse los objetos sustraídos, la parroquia da el primer paso.

Además, la medalla de la Virgen de Regla de Chipiona "llegará en agosto", según la presidenta de la Sociedad Popular La Regalina, Laura del Campo. Este es un gesto de cariño y unión entre ambas devociones.

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La pieza robada había sido un regalo de los chipioneros que participaron en la romería de La Regalina en el verano de 2024, reforzando el vínculo entre Cadavedo y Chipiona, hermanados por la devoción que profesan a la Virgen de Riegla.