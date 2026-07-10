Luarca moderniza su lonja gracias a una inversión de casi medio millón de euros de Medio Rural mientras la flota reclama un punto para repostar combustible y mejores atraques

La visita del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, a la lonja de Luarca dejó dos fotografías en una misma mañana: la de una sede de cofradía recién reforzada, con una inversión pública de 465.000 euros para garantizar la seguridad y modernizar las instalaciones, y la de un sector que agradece las obras, pero que sigue señalando carencias urgentes en el puerto.

La noticia no estuvo solo en la obra ejecutada, sino en el aviso lanzado por la cofradía: los barcos de Luarca continúan "sin un suministro diario y garantizado de gasoil", denunció el patrón mayor, Manuel Jesús Iglesias, una situación que se considera "un riesgo para la actividad" y, en determinadas condiciones de mar, también para la seguridad de las tripulaciones.

Un momento de la visita. / Ana M. Serrano

Marcos defendió en la rula luarquesa la apuesta del Principado por mejorar las condiciones de trabajo del sector pesquero. Según explicó, la actuación realizada en la lonja buscaba, en primer lugar, garantizar la seguridad de unas instalaciones que estaban "en muy mal estado" y, al mismo tiempo, avanzar en su modernización.

El consejero elevó a 1,3 millones el dinero destinado en lo que va de legislatura a infraestructuras pesqueras en Luarca. También anunció una nueva fase, de unos 268.000 o 270.000 euros, para actuar en el edificio contiguo y atender nuevas necesidades, entre ellas la petición de una cámara de congelación.

El consejero ligó estas inversiones al reto del relevo generacional. A su juicio, para atraer jóvenes al sector "no basta con que la pesca sea rentable, sino que también debe ofrecer mejores condiciones laborales y más calidad de vida".

Marcos defendió que la modernización de lonjas, puertos y embarcaciones "no debe entenderse como un aumento de la capacidad pesquera", sino como una mejora de seguridad, eficiencia y atractivo profesional. "Si queremos defender el sector pesquero, tenemos que mejorar las condiciones y facilitar el trabajo de los pescadores", trasladó durante la visita.

Una actividad "de primera magnitud"

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, subrayó la importancia económica y sentimental de la actividad pesquera en Luarca. Recordó que en pleno casco urbano se desarrolla una actividad "de primera magnitud", con más de cien puestos de trabajo, y vinculó la pesca no solo a la economía local, sino también al "alma de la villa" y a su tradición marinera.

El regidor valoró el nivel de inversión de la Consejería en la zona de la rula, tanto en el edificio como en la sustitución de antiguas grúas por otras más modernas, que permiten un trabajo más eficiente a los profesionales.

El alcalde también puso el foco en la formación como vía para abrir la puerta a nuevos trabajadores. Defendió la continuidad de los cursos de marinero-pescador y formación básica, necesarios para que el sector pueda incorporar relevo, aunque sea "por goteo". Admitió que hoy buena parte de la actividad se sostiene "gracias a trabajadores llegados de otros países", pero pidió que también se ofrezca "una oportunidad a jóvenes del concejo que puedan ver en la pesca una salida laboral".

Interior del edifico, donse se subasta el pescado. / Ana M. Serrano

Según destacó, el oficio "ha cambiado mucho y ya no responde a la imagen física y dura de los años sesenta o setenta, sino a una pesca más modernizada y tecnológica".

El patrón mayor de la cofradía agradeció la actuación en la lonja, especialmente porque la fachada presentaba un importante deterioro y existía riesgo de derrumbe. Explicó que la obra incluyó una zapata "para asegurar el muro" y consideró que supone "un avance importante" para unas instalaciones claves en el Occidente asturiano. Recordó, además, que la de Luarca es la cofradía que más pesca subasta en la zona occidental, por lo que necesita unas condiciones óptimas para desarrollar la venta.

Un atraque "adecuado"

Pero el agradecimiento no ocultó las reivindicaciones. Iglesias advirtió de que el puerto de Luarca sigue necesitando infraestructuras básicas y calificó de "triste" que, en los tiempos actuales, los barcos no cuenten con suministro diario de gasoil. "No puede un barco de pesca correr el riesgo de quedarse sin gasoil en la mar", señaló, antes de recordar que en invierno, con marejadas, esa carencia puede convertirse en un problema de vidas humanas.

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También reclamó un atraque "adecuado para las lanchas de tercera lista", con pantalán, toma de agua y conexión eléctrica, y pidió para Luarca el mismo trato que reciben otros puertos.