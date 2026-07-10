La playa de Cadavedo acogerá una travesía de piragüismo de doce kilómetros
Alrededor de cuarenta inscritos de diversas comunidades del norte de España y la Comunidad Valenciana participarán en la competición
La playa de Cadavedo será el escenario el domingo, 12 de julio, de una nueva cita deportiva con la celebración de una travesía de piragüismo, La Chuvar, de doce kilómetros, organizada por la Federación Asturiana de Piragüismo y ADECO, la asociación de empresarios de la localidad.
Será la primera vez que se celebre una prueba de estas características en Cadavedo. La iniciativa nace con el objetivo de "mostrar el paisaje, atraer visitantes y contribuir a dinamizar el pueblo a través del deporte", según el portavoz del colectivo, Alberto Fernández.
La competición podrá seguirse desde distintos puntos del entorno, entre ellos La Regalina, "que ofrecerá una vista privilegiada de la prueba". La travesía, añade Fernández, pretende aprovechar las posibilidades naturales de Cadavedo "y ampliar la oferta de actividades deportivas de la localidad". La cita se suma a otras pruebas ya consolidadas, como el trail, y podría servir como antesala de un encuentro de bicicleta de montaña previsto para otoño.
Satisfacción por la respuesta
La organización se muestra muy satisfecha con la respuesta de los aficionados al piragüismo. La prueba contará con alrededor de cuarenta inscritos, procedentes de comunidades del norte de España y la Comunidad Valenciana.
La llegada de deportistas de distintos puntos del país confirma el interés despertado por la cita y refuerza la intención de convertir la playa de Cadavedo en un "espacio de referencia" para la celebración de actividades deportivas vinculadas al mar y a la naturaleza.
- Fallece Fran Rosal, encargado durante dos décadas del mítico Bulevar de Gijón
- Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
- Pensé que me mataba allí mismo': el relato de una joven lenense atacada brutalmente por un perro en Turón
- Las fresas encontraron en Llanes un suelo 'mejor' que el de Huelva: 'Allí tienen que echar kilos y kilos de abonos para alcanzar nuestra calidad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
- La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
- La receta contra las faltas de ortografía de un catedrático de Lingüística: dejar las pantallas y leer más en papel
- Detenidos en Colunga dos veraneantes por propinar un puñetazo a un policía local que les pidió que retiraran su coche de una zona de carga y descarga