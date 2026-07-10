La playa de Cadavedo acogerá una travesía de piragüismo de doce kilómetros

La playa de Cadavedo será el escenario el domingo, 12 de julio, de una nueva cita deportiva con la celebración de una travesía de piragüismo, La Chuvar, de doce kilómetros, organizada por la Federación Asturiana de Piragüismo y ADECO, la asociación de empresarios de la localidad.

Será la primera vez que se celebre una prueba de estas características en Cadavedo. La iniciativa nace con el objetivo de "mostrar el paisaje, atraer visitantes y contribuir a dinamizar el pueblo a través del deporte", según el portavoz del colectivo, Alberto Fernández.

La competición podrá seguirse desde distintos puntos del entorno, entre ellos La Regalina, "que ofrecerá una vista privilegiada de la prueba". La travesía, añade Fernández, pretende aprovechar las posibilidades naturales de Cadavedo "y ampliar la oferta de actividades deportivas de la localidad". La cita se suma a otras pruebas ya consolidadas, como el trail, y podría servir como antesala de un encuentro de bicicleta de montaña previsto para otoño.

Satisfacción por la respuesta

La organización se muestra muy satisfecha con la respuesta de los aficionados al piragüismo. La prueba contará con alrededor de cuarenta inscritos, procedentes de comunidades del norte de España y la Comunidad Valenciana.

Noticias relacionadas

La llegada de deportistas de distintos puntos del país confirma el interés despertado por la cita y refuerza la intención de convertir la playa de Cadavedo en un "espacio de referencia" para la celebración de actividades deportivas vinculadas al mar y a la naturaleza.