Se rueda en Luarca: los jóvenes del proyecto "Generación Sombras" culmina su primer taller audiovisual con el rodaje de cuatro cortometrajes

El programa de participación juvenil "Generación Sombras", impulsado por el Ayuntamiento de Valdés dentro de las actividades del certamen "Sombras del Cantábrico", ha completado con éxito su primer taller de Creación Audiovisual. La iniciativa concluyócon el rodaje de cuatro cortometrajes originales, realizados íntegramente por los jóvenes participantes.

A lo largo del taller, los alumnos pudieron acercarse de una manera práctica al cine de terror y fantástico, conociendo las distintas fases que forman parte de una producción audiovisual. El proceso comenzó con la generación de las ideas y la escritura de los guiones y continuó con la planificación, la producción y el rodaje de las obras.

Un momento de las grabaciones. / LNE

La concejala de Cultura, Clara García, destacó que la actividad "ha permitido a los jóvenes conocer desde dentro cómo se construye una obra audiovisual y participar activamente en todas sus etapas, convirtiendo sus propias ideas en cortometrajes".

Un nuevo espacio cultural

Más allá de los conocimientos técnicos adquiridos, la experiencia sirvió para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, el intercambio de propuestas y la creación colectiva. El taller se ha consolidado como "un nuevo espacio de participación cultural dirigido a los jóvenes del concejo interesados en el cine y en el mundo audiovisual", subrayan los organizadores.

"Uno de los aspectos más positivos ha sido comprobar la implicación de los participantes y su capacidad para colaborar, tomar decisiones y sacar adelante proyectos comunes", señaló García al tiempo que aludió a la importancia de "ofrecer a la juventud alternativas culturales que les permitan expresarse y desarrollar su talento".

Los cuatro cortometrajes fueron grabados en diferentes localizaciones del concejo de Valdés y se encuentran ahora en fase de montaje. Las producciones se estrenarán durante la próxima celebración del certamen "Sombras del Cantábrico", donde serán proyectadas como colofón de esta primera edición del taller.

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Tanto la organización como los participantes han realizado una valoración muy positiva de la experiencia. Para la concejala de Cultura, el resultado supone "un paso importante en la consolidación de Generación Sombras como un programa estable de formación y participación juvenil vinculado al festival". García añadió que el objetivo del Ayuntamiento de Valdés es "seguir acercando la creación audiovisual a las nuevas generaciones, promover el talento joven y facilitar que los participantes encuentren espacios en los que desarrollar sus inquietudes artísticas".