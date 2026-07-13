Una inédita prueba de piragüismo atrae a treinta deportistas a la playa de Cadavedo: La Chubar se estrena con éxito

Lo vivido este domingo en Cadavedo fue una auténtica explosión de color y una jornada marcada por el deporte. Alrededor de una treintena de piragüistas procedentes de distintos lugares se dieron cita en la playa para participar en una travesía inédita en el concejo, una prueba que, tras la buena acogida de esta primera edición, aspira a consolidarse dentro del calendario festivo y deportivo del pueblo.

El presidente de la asociación empresarios (organizadora del encuentro), Alberto Fernández, mostró su "satisfacción" por la elevada participación, pese a que uno de los grupos inscritos finalmente no pudo acudir a la cita.

La prueba, de doce kilómetros de recorrido, permitió a los participantes descubrir desde el mar el paisaje de Cadavedo. El objetivo se cumplió con creces, ya que, según explicó Fernández, muchos de los deportistas terminaron la jornada "entusiasmados y muy contentos" con la experiencia.

Entrega de premios, en Cadavedo. / R. A. S.

Las buenas condiciones del mar, con escaso oleaje, y una meteorología favorable contribuyeron al éxito de la competición. Aunque las temperaturas fueron agradables y contenidas, la lluvia respetó la jornada, lo que permitió que numerosos curiosos, visitantes y aficionados a este deporte se acercaran para seguir la travesía.

Vistas especiales desde La Regalina

El público se concentró principalmente en la playa, aunque la prueba también pudo contemplarse desde otros puntos privilegiados, como el campo de La Regalina, desde donde se disfrutaron algunas de las mejores vistas del recorrido.

La organización ya piensa en una nueva edición para el próximo año, animada por el éxito de La Chubar, nombre con el que ha sido bautizada la prueba en referencia a las rocas hasta las que llegaron los deportistas.

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Cadavedo continuará apostando por el deporte en los próximos meses. En octubre está prevista la celebración del triatlón y, en noviembre, siempre que todo avance según lo previsto y con la colaboración de la asociación y de los vecinos, tendrá lugar la primera prueba de bicicleta de montaña.