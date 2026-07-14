El río Negro vuelve a retar a los nadadores en una de las grandes citas del verano de Luarca
Más de 200 deportistas se darán cita en la prueba, con gran arraigo en el verano valdesano
Luarca volverá a mirar este miércoles hacia el agua. Casi 200 participantes tomarán parte en la cuadragésima tercera edición del Ascenso a Nado del Río Negro, una de las competiciones más veteranas y reconocibles del calendario estival de Valdés.
La prueba recorrerá algunos de los espacios más emblemáticos de la villa y llevará el ambiente deportivo desde el puerto hasta pleno centro urbano. El itinerario principal comenzará en la dársena luarquesa, avanzará hasta el fondo de la segunda playa y, desde allí, los nadadores iniciarán el ascenso por el río hasta alcanzar la meta en la plaza Alfonso X el Sabio.
Los participantes afrontarán distancias diferentes en función de su edad y categoría. Los más pequeños cubrirán un recorrido de 206 metros, mientras que los nadadores sénior deberán completar los 1.510 metros de la prueba reina.
Nadadores de distintos puntos
Más allá de su carácter popular, la competición volverá a reunir a especialistas en aguas abiertas, ya que sus resultados computarán para el circuito asturiano de esta modalidad. Esta circunstancia ha contribuido durante los últimos años a reforzar la presencia de nadadores procedentes de distintos puntos de Asturias.
El Ascenso del Río Negro se ha convertido también en una imagen habitual del verano luarqués. El paso de los participantes por el puerto, la playa y el cauce del río suele congregar a numerosos vecinos y visitantes, que siguen la competición desde los muelles, los puentes y las calles próximas a la meta.
La organización corre a cargo del Servicio Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Valdés, con la colaboración de clubes, voluntarios y distintos servicios encargados de garantizar el desarrollo de la jornada.
La concejala de Deportes, Silvia García, subraya "el vínculo que mantiene la prueba con el concejo y destaca su capacidad para atraer tanto a deportistas como a público". También agradece la implicación de las personas y entidades que participan en la organización de una cita que, después de 43 ediciones, continúa siendo una de las señas deportivas del verano valdesano.
Tras la llegada de los últimos nadadores, la jornada se cerrará con la entrega de premios a los mejores clasificados de cada categoría en la plaza del Ayuntamiento.
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