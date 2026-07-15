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Alerta en el sur de Valdés por la aparición de gusanos soldado: el Ayuntamiento pide una actuación rápida

En caso de detectar ejemplares en cultivos o parcelas el gobierno local recomienda comunicarlo cuanto antes a las autoridades, ya que la detección temprana es una de las principales herramientas para frenar su propagación y limitar los daños

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y la directora general de Plagas, Rocí Huerta, en Ayones.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, y la directora general de Plagas, Rocí Huerta, en Ayones. / LNE

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Ana M. Serrano

Ana M. Serrano

Ayones (Valdés)

Varias poblaciones del flanco sur del concejo de Valdés han registrado la presencia de una gran cantidad de ejemplares de gusano soldado. La plaga se ha detectado, concretamente, en la zona comprendida entre Ayones y Brieves, donde ya existe "preocupación" por los posibles daños en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El gusano soldado es una oruga que invade las parcelas y devora las partes verdes de las plantas, afectando especialmente a los cultivos de maíz. La pasada semana un vecino de Folgueras de Cornás, en Tineo, anunció que debaja su casa en vista de la invasión del insecto. Su avance puede provocar una importante reducción de la producción agrícola y, como consecuencia, generar perjuicios para la actividad ganadera, muy dependiente de estos cultivos para la alimentación del ganado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento trasladó los hechos a la Administración autonómica, competente en esta materia y este martes la directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, visitó por sorpresa Ayones tras su paso por Tineo.

Gusanos en Ayones.

Gusanos en Ayones. / LNE

Paralelamente, el gobierno valdesano ha activado sus propios recursos y capacidades con el objetivo de adoptar las medidas que resulten necesarias para contener la plaga y reducir sus efectos.

El Alcalde, Óscar Pérez, también se desplazó a la zona afectada para comprobar sobre el terreno el alcance de la presencia de las orugas y realizar un seguimiento de su evolución.

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Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración de vecinos, agricultores y ganaderos. En caso de detectar ejemplares de gusano soldado en cultivos o parcelas, se recomienda comunicarlo cuanto antes a las autoridades, ya que la detección temprana es una de las principales herramientas para frenar su propagación y limitar los daños.

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