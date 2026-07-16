El río Negro se llena de color, deporte y familias en la prueba de aguas abiertas de Luarca

Durante unas horas, el río Negro de Luarca cambia de aspecto. Los gorros de colores se multiplican sobre el agua, las voces del público llegan desde ambas orillas y la competición se mezcla con el ambiente festivo de una de las pruebas deportivas más singulares del verano luarqués. El tradicional Ascenso a Nado de Luarca vuelve a unir a nadadores experimentados, jóvenes promesas, familias enteras y aficionados que encuentran en esta cita una manera diferente de disfrutar del deporte.

Organizada desde hace años por el Ayuntamiento de Valdés, la prueba convierte el centro de Luarca en un escenario deportivo al aire libre. Para algunos participantes es una competición "seria", una oportunidad para medirse y buscar un buen resultado. Para otros, simplemente, una "aventura divertida" que compartir con amigos o familiares. Esa mezcla es precisamente una de las claves de su atractivo.

Coral Redruello y Pilar Romero, espectadoras del ascenso a nado. / Ana M. Serrano

El recorrido de la prueba de adultos, desde la dársena del puerto hasta el puente del Ayuntamiento, concentra buena parte de las miradas. A un lado y otro del río se sitúan vecinos y visitantes, que siguen el avance de los nadadores y animan a cada participante. En el agua, mientras tanto, conviven la competencia bien entendida, el esfuerzo y el amor por la natación.

Entre quienes no se pierden la cita están Pilar Romero y su hija, Coral Redruello. Esta vez participan como espectadoras, pero conocen bien el calendario de actividades de Luarca y aprovechan sus vacaciones en la villa para acercarse hasta el río.

Por la izquierda, Ariel Ramiro, Leo Valdés, Rubén Suárez, Gael González y Martín Infiesto. / Ana M. Serrano

"Es muy bonito verlos", comenta Pilar Romero mientras observa el desarrollo de las pruebas. Su hija coincide: "Nos encanta ver a estos profesionales nadar». Para ambas, madrilelñas de origen, el Ascenso a Nado luarqués es uno de esos acontecimientos que "merece la pena contemplar desde la orilla".

Familias enteras

Entre los participantes, las motivaciones son tan variadas como las edades. La familia formada por Shahved Katoch y Marta Mateos, junto a sus hijos Rahul y Milan, acude por segundo año consecutivo. Los padres, residentes en Oviedo y practicantes de pentatlón moderno, encontraron en esta travesía una oportunidad perfecta para disfrutar juntos.

"Nos la recomendaron porque no es muy larga y podemos hacerla en familia", explican. Los niños compiten en sus respectivas categorías y los padres lo hacen en sénior, convirtiendo la jornada en un "reto compartido".

Para ellos, una de las particularidades del Ascenso a Nado está precisamente en su recorrido. Los nadadores salen al mar, "pero muy poco", antes de regresar a un entorno como el río, que consideran "más controlado". Pero, por encima de todo, destacan el "buen" ambiente que rodea la competición y que hace que hayan decidido repetir experiencia.

Una aventura "de las buenas"

Tampoco faltan los grupos de amigos unidos por la afición al deporte. Desde Avilés llegaron Ariel Ramiro, Leo Valdés, Rubén Suárez, Gael González y Martín Infiesto, dispuestos a afrontar juntos el recorrido y a disfrutar de la jornada. El balance del grupo no podía ser más positivo: una de esas aventuras "de las buenas", aseguran, y una experiencia que es positiva.

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El Ayuntamiento de Valdés repartió una medalla a todos los participantes. Porque lo importante es precisamente eso, atreverse, participar y llegar a meta, sin más expectativas.