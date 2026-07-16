Valdés prepara nuevas zonas de aparcamiento ante la llegada masiva de visitantes por el eclipse del 12 de agosto
El Consistorio busca alternativas tras quedar fuera uno de los terrenos disuasorios del año pasado y ultima acuerdos para habilitar nuevas áreas
El Ayuntamiento de Valdés trabaja en la habilitación de distintos espacios de aparcamiento con el objetivo de afrontar la llegada masiva de turistas y visitantes prevista con motivo del eclipse del próximo 12 de agosto.
El Consistorio considera necesario "reforzar las zonas disponibles" para estacionar ante un acontecimiento que se espera que atraiga a un importante número de personas al municipio. Por ello, se están estudiando varias alternativas y cerrando los acuerdos necesarios para poder anunciar próximamente los emplazamientos definitivos.
Respecto al aparcamiento utilizado en los veranos, en esta ocasión no estará disponible uno de ellos. El Ayuntamiento no ha alcanzado un acuerdo con el propietario del terreno de El Chano, de titularidad privada, que el pasado año cedió la parcela para que pudiera utilizarse como zona de estacionamiento. Actualmente, ese espacio se encuentra alquilado a una ganadería. Sí lo están La Curtidora, la explanada del polideportivo, La Capitana, y zonas cercanas a Feve y el instituto de Educación Secundaria. A ello se suma este año, como novedad, aunque de gestión privada, el aparcamiento de la avenida Gil Parrondo, inaugurado a finales de junio.
En cuanto a las nuevas ubicaciones previstas para el eclipse, desde el Ayuntamiento señalan que la planificación está bastante avanzada. "Lo tenemos bastante claro, pero estamos formalizando los acuerdos para poder anunciarlo públicamente", explica el concejal de Promoción Económica, Ismael González.
La organización de los aparcamientos será uno de los "aspectos fundamentales" del dispositivo municipal de cara al 12 de agosto, una jornada para la que se prevé una elevada afluencia de público y que obligará a adoptar medidas especiales para facilitar la movilidad y evitar problemas de tráfico en Luarca.
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