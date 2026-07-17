Las cinco principales playas de Valdés se incorporan a la Red Asturiana sin Humo
Otur, Luarca, Salinas, Cadavedo y Cueva se estrenan en una iniciativa de la Consejería de Salud que alcanza ya 70 arenales en quince municipios asturianos
Valdés se estrena este verano en la Red Asturiana de Playas sin Humo. Los arenales de Otur, Luarca, Salinas, Cadavedo y Cueva se incorporan por primera vez a esta iniciativa de la Consejería de Salud, que alcanza ya 70 playas repartidas en quince municipios de la región.
Con esta adhesión, Valdés se compromete a la promoción de una vida libre de tabaco, ya que el proyecto tiene un carácter educativo. Para ello, los arenales integrados en la red se identifican como espacios en los que se difunden hábitos saludables, en concreto, se promueve la concienciación ciudadana frente al tabaquismo y se fomenta el cuidado del entorno natural, con el objetivo de mantener unas playas más limpias y sostenibles.
La ampliación forma parte de las medidas impulsadas por la Consejería de Salud para prevenir el consumo de tabaco y favorecer entornos más saludables. Según la encuesta realizada por el departamento autonómico en 2025, la iniciativa cuenta con un amplio respaldo social: casi ocho de cada diez personas consultadas se muestran partidarias de ampliar la red.
Junto a Valdés, este año también se ha incorporado el concejo de Llanes, con veinte playas adheridas: El Sablón, Andrín, Antilles (Cué), Ballota, Barro, Borizu, Buelna, Cuevas del Mar, Guadamía, La Huelga, Las Cámaras (Celoriu), Palombina, Poo, San Antolín, San Antonio, San Martín, Torimbia, Toranda, Toró y Vidiago (Bretones o Novales).
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