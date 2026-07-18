La variedad de microclimas de bosque-jardín de Luarca, reflexión del Mesías de las Plantas, el gijonés afincado en Londres Carlos Magdalena, que visita la villa valdesana

El especialista internacional en conservación vegetal Carlos Magdalena será el gran protagonista del 'Paseo Botánico', previsto este sábado, por el bosque-jardín de Luarca, una actividad que ha despertado un notable interés, e incluso, entre los asistentes habrá visitantes desplazados expresamente desde Madrid para participar en la cita.

Magdalena, conocido por haber contribuido a rescatar de la extinción al nenúfar más pequeño del mundo, Nymphaea thermarum, por descubrir el nenúfar gigante Victoria boliviana y por su trabajo en la recuperación de especies amenazadas como Ramosmania rodriguesii, considera que este conjunto de gestión pública reúne unas condiciones especialmente valiosas para el cultivo y la conservación de una gran diversidad vegetal.

"Una cosa muy interesante del jardín es que tiene un suelo ácido, porque está en el occidente de Asturias, lo cual permite cultivar una variedad de plantas tremenda", explicó el especialista a este diario. A ello suma su proximidad a la costa y la propia configuración del terreno, que favorece la existencia de distintos ambientes dentro de un mismo espacio.

Para Magdalena, esa diversidad constituye precisamente uno de los grandes atractivos del jardín. "Al ser valle, tiene zonas que están expuestas al viento y otras que están resguardadas. Tiene una variedad de microclimas muy interesante", señaló. Unas condiciones que, a su juicio, adquieren todavía más importancia en el actual contexto climático.

"Un lugar muy interesante"

El experto pone el foco en cómo estos espacios pueden responder mejor ante fenómenos cada vez más frecuentes, como las sequías, las olas de calor o los periodos de temperaturas extremas. "En este tipo de situación todo se atenúa un poco", afirmó, antes de subrayar que la cercanía al mar, las diferentes orientaciones y la variedad de la topografía convierten a la Fonte Baxa en "un lugar muy interesante" para albergar una gran diversidad de plantas.

Magdalena también destacó el valor del jardín como parte de una oferta botánica más amplia en Asturias. "Está muy bien la idea de que este sea otro punto más en una ruta de jardines que ya se va expandiendo", explicó. En su opinión, la creación de una red de espacios de interés botánico puede aportar beneficios tanto a la población local como a quienes visitan la región.

"Se va creando una especie de sistema y una red de jardines bastante interesante, tanto para la ciudadanía, para tener espacios de ocio, como también para el turismo y para los visitantes", señaló.

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La presencia de Magdalena refuerza el interés de una actividad que permitirá conocer este jardín de la mano de uno de los especialistas más reconocidos en la conservación de especies vegetales. El autor ha sido distinguido además con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica por su labor internacional en la conservación, investigación y rescate de plantas en peligro de extinción.