Éxito del paseo botánico con Carlos Magdalena en la Fonte Baxa: "Ya va cogiendo tintes de jardín histórico"
El conocido como "Mesías de las plantas" y el guía de jardín Nike García guiaron el recorrido que congregó a unas 70 personas y puso en valor su patrimonio botánico
Éxito de la propuesta "Un paseo botánico con Carlos Magdalena" en el bosque-jardín de la Fonte Baxa de Luarca (Valdés). Por segundo año consecutivo se lleva a cabo esta visita guiada por el espacio natural, en la que el guía habitual, Nike García, está acompañado por el prestigioso conservador y divulgador Carlos Magdalena, conocido como el "mesías de las plantas", encargado de velar por las especies tropicales de los Jardines Reales (Royal Botanic Gardens) de Kew, en Londres.
Unas 70 personas participaron finalmente en la visita, sorprendiendo a los organizadores. "Me siento halagado por la respuesta de la gente un año más, pero, sobre todo, me gusta ver que hay interés por salir a un jardín y aprender", subraya Carlos Magdalena.
El paseo contó con diferentes paradas explicativas en lugares espaciosos para permitir a todos los asistentes escuchar las explicaciones, referencias históricas, curiosidades y usos vinculados a las plantas que iba aportando Carlos Magdalena.
Especial fue la parada ante el drago canario, que los asistentes pudieron ver florecido por primera vez en el jardín. "Es un árbol gigantesco que tiene que tener el clima privilegiado que tiene la Fonte Baxa para darse aquí", subrayó el experto. Además, enfatizó que el ejemplar de la Fonte Baxa esté floreciendo "da cuenta de la solera que tiene el jardín, que ya va cogiendo tintes de jardín histórico".
En el recorrido, Carlos Magdalena explicó las plantas a nivel evolutivo, biogeográfico y sus vínculos con la historia, ciencia, filosofía e incluso la religión.
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