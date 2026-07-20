El pueblo de Barcia, en Valdés, pudo disfrutar la victoria de España en el Mundial en pantalla gigante durante sus fiestas

En una pantalla gigante pudo disfrutar el pueblo de Barcia, en Valdés, viendo como la selección española se convertía en campeona del mundo este domingo. Con poco más de medio millar de habitantes, la localidad vivió este domingo la final del Mundial con un ambiente de auténtica fiesta. La comisión organizadora de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, que se celebran del 18 al 20 de julio, instaló una pantalla gigante para que vecinos y visitantes pudieran seguir juntos el encuentro de la selección española.

La iniciativa surgió tras el pase a la final. Después de compartir la emoción de la semifinal, los organizadores decidieron alquilar una pantalla de cuatro metros por dos para convertir el partido en un nuevo acto de convivencia. "En Barcia hay mucha gente a la que le gusta el fútbol y, con el Mundial, hasta quien no es futbolero, cuando juega la selección, quiere seguir el partido y celebrarlo", explican desde la comisión de festejos, que recuerda que ya en 2010 los vecinos de la localidad se juntaron para disfrutar del partido que llevó a España a conquistar su primer Mundial con una gran pantalla.

Los vecinos bajo la carpa de la fiesta con la pantalla gigante para disfrutar del partido de fútbol. / R. D. Á.

La jornada comenzó al mediodía con la misa y la procesión en honor a Nuestra Señora del Carmen, seguidas del tradicional vermú. El ambiente mundialista ya se dejaba notar desde las primeras horas del día, con numerosos asistentes luciendo la camiseta de la selección española. "Habitualmente es un momento en el que todo el mundo se viste muy elegante, pero esta vez la protagonista fue la camiseta de España. La gente está muy ilusionada por disputar la final", destacan los organizadores.

La proyección del partido en pantalla gigante se convirtió así en uno de los momentos más esperados de unas fiestas que, además de mantener vivas las tradiciones, encontraron en el fútbol un motivo más para reunir al pueblo y compartir la celebración.

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En Luarca, el Ayuntamiento también instaló una pantalla gigante para seguir la final del Mundial.