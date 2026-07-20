Así vibró el centro de Luarca con el gol de Ferran Torres que dio el Mundial a España (fuegos artificiales incluidos)
La capital valdesana congregó a un millar de personas para seguir el partido en la pantalla gigante instalada en la plaza del Ayuntamiento
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Luarca (Valdés)
La plaza Alfonso X El Sabio, en pleno corazón de Luarca, reunió este domingo a un millar de personas para seguir en directo la retransmisión de la final del Mundial de fútbol. El Ayuntamiento de Valdés decidió instalar una pantalla gigante en la plaza consistorial para reunir a los valdesanos en una jornada histórica.
El momento más emotivo se vivió con el gol de Ferran Torres que inclinó la balanza a favor de España. Este vídeo muestra el estallido de alegría de los aficionados que se dieron cita en la plaza. El momento estuvo acompañado del lanzamiento de fuegos artificiales.
En Valdés cuentan además con una persona muy vinculada a la "Roja" como es el médico de la Selección, el valdesano Óscar Luis Celada.
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