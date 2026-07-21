La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández; el ex directivo del Banco de España, Ángel Gavilán y la emprendedora belmontina Vanesa Lorences serán los vaqueiros de honor de La Vaqueirada

El Consejo Rector del Festival vaqueiro y La Vaqueirada ha empezado a desvelar los detalles de la boda que tendrá lugar el próximo domingo, 26 de julio, en la braña de Aristébano y que, por primera vez en la historia, reunirá a dos parejas. Los vaqueiros de honor de esta edición serán la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández; el ex director general de Economía y Estadística en el Banco de España, el economista luarqués Ángel Gavilán y la emprendedora belmontina Vanesa Lorences. Además, se ha elegido como vaqueiros mayores al matrimonio salense formado por Natividad Pérez y Víctor Jesús Fernández, vecinos de Las Gallinas.

Estos últimos muestran el orgullo de ser elegidos para esta cita en la que contraerán matrimonio la salense Andrea Rodríguez y el gijonés Javier Castro, junto a la pareja tinetense formada por Emilio Colado y María del Carmen Cadierno. "Es una fiesta muy guapa y sentimos mucho orgullo", señala Natividad Pérez, conocida por Naty. Aunque es natural de Luarca, vive desde hace 44 años en el pueblo de su marido, Las Gallinas: "Aquí me hice vaqueira y vivimos muy tranquilos". Naty es conocida por ser la primera mujer auxiliar de bombero en Asturias y ahora forma parte del grupo de Protección Civil de Salas, mientras su marido ejerció durante años como coordinador del 112 Asturias.

"Es un honor"

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, muestra su satisfacción por el nombramiento: "Es un honor. Tengo sangre vaqueira por parte paterna y es un honor que todo hijo o nieto de vaqueiro estaría orgullosísimo de obtener. Es un orgullo que acepto con el mayor de los agradecimientos". Además, la primera edil oficiará la boda civil junto al alcalde de Valdés, Óscar Pérez, al que también se propuso como vaqueiro de honor, distinción que declinó.

Óscar Pérez mantiene la posición de que "reconocimientos de esta naturaleza se deben aceptar cuando se finaliza el desempeño de las funciones" y aboga por realizar una "despolitización" de los nombramientos que se efectúan en La Vaqueirada. Mantiene esta postura desde hace años y, de hecho, se mostró muy crítico cuandoTineo propuso al popular Álvaro Queipo para el cargo. Con todo, ha querido agradecer al Consejo Rector su esfuerzo y trabajo .

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Por su parte, la emprendedora Vanesa Lorences, fundadora de Cosmética La Vaqueira con sede en Belmonte de Miranda, también muestra su "emoción y respeto" por el homenaje. "Aprendí a reconocer las plantas y los remedios naturales con mis abuelos, en los veranos en el Puerto de Somiedo, y llevo años intentando devolver algo de ese saber investigando y documentando nuestra memoria vaqueira. Que sea la propia comunidad quien reconozca ese camino significa muchísimo más que cualquier otro premio", expone.