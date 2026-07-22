Luarca se prepara para el gran eclipse solar total con una jornada divulgativa que tomará la plaza Alfonso X el Sabio
En la mesa redonda intervendrán el oftalmólogo Juan Jesús Barbón, el investigador Juan de Abol; el vicepresidente de Otea, Fernando Corral, y el astrónomo valdesano Faustino García
Luarca se convertirá este jueves, 23 de julio, en el epicentro de la divulgación astronómica en Asturias. La villa valdesana, catalogada como uno de los emplazamientos privilegiados del planeta para observar el próximo eclipse solar total, acogerá en la plaza Alfonso X el Sabio una jornada abierta a todos los públicos destinada a desgranar la relevancia científica, turística y de salud de este fenómeno de impacto internacional.
La cita, que comenzará a las 11.30 horas, se enmarca dentro de las iniciativas del Principado de Asturias para preparar a la región ante la llegada del acontecimiento bajo la marca "El cielo desde el Paraíso". Además, en la jornada se realizará un gratuito de gafas homologadas por parte del Gobierno del Principado entre todos los asistentes, garantizando así que la ciudadanía cuente con el equipamiento de protección ocular certificado imprescindible para la observación directa del Sol.
El evento dará comienzo a las 11:30 horas con la inauguración institucional a cargo del alcalde de Valdés, Óscar Pérez. A continuación, a las 11:40 horas, se dará paso a la mesa redonda titulada "Asturias ante el eclipse solar total: ciencia, territorio y proyección internacional", que estará moderada por el reconocido meteorólogo David Arango.
En este debate participará un elenco multidisciplinar de expertos que abordará el impacto del eclipse desde distintos enfoques. Por un lado, Juan Jesús Barbón, jefe de Oftalmología del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, incidirá en las pautas sanitarias básicas para evitar lesiones oculares graves durante la observación. Por parte del ámbito académico, Juan de Abol, investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), expondrá la relevancia de este evento para la comunidad científica y los estudios astrofísicos. Asimismo, Fernando Corral, vicepresidente de Otea, analizará el potencial de esta cita para posicionar a la región en el mapa del turismo astronómico global, mientras que el astrónomo valdesano Faustino García aportará los detalles técnicos del eclipse y las claves para comprender su mecánica.
El cierre institucional de la jornada tendrá lugar a las 12.15 horas y correrá a cargo del consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez. De este modo, el concejo de Valdés y su capital, Luarca, hacen valer sus condiciones geográficas idóneas frente al Cantábrico para consolidarse como un enclave estratégico y concienciar a la población ante este histórico acontecimiento.
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