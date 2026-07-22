Valdés planea una "peatonalización" del casco urbano de Luarca el día del eclipse, cuando se prevé una afluencia masiva a la localidad

El Ayuntamiento de Valdés planea una peatonalización temporal del centro de Luarca durante la jornada del eclipse de sol, el próximo 12 de agosto. En concreto, se restringirá el tráfico en la zona comprendida entre el cruce de La Farola y el faro de la villa. Así lo anunció el alcalde valdesano, Óscar Pérez, durante la Junta Local de Seguridad celebrada este martes en presencia de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra.

"Luarca está en el punto cero del eclipse, donde tendrá una mayor duración, por ello, se estima una afluencia masiva de gente", precisa el primer edil sobre las medidas preventivas. La peatonalización dejará el corazón de Luarca sin tráfico el 12 de agosto, aunque no se descarta ampliarlo a los días previos si la localidad se masifica en exceso.

"Toda la zona del centro y el puerto quedará sin circulación, salvo la carga y descarga que estará habilitada para residentes y servicios", aclara Pérez. Entre las medidas que está adoptando el consistorio para el gran día está la disposición de nuevas áreas de aparcamiento.

Tres cuerpos de seguridad

En la Junta Local, que contó con representantes de los tres cuerpos de seguridad presentes en el concejo (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local), se abordó también la atención a los grandes eventos del verano en Valdés. Es decir, las fiestas de La Vaqueirada, La Regalina, el Rosario y San Timoteo. No están previstas novedades con respecto a otros años. "La idea es cuidar el orden público y el tráfico", señala el primer edil, que también invitó a la reunión a responsables de Protección Civil, organizadores de los festejos y a directivos del centro social de mayores.

La Guardia Civil prestará especial atención a las fiestas que se hacen fuera del casco urbano (Vaqueirada y Regalina), mientras que la Policía Nacional y la Local se centrarán en las del casco urbano. En el caso de San Timoteo, la Guardia Civil vigilará el tránsito de personas entre la villa y el campo de San Timoteo, pues discurre por una vía regional.

Como en años anteriores, el día de San Timoteo contará con el refuerzo de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y la UIP (Unidad de Intervención Policial) de la Policía Nacional, así como agentes de la policía local de concejos vecinos.

Noticias relacionadas

La Junta Local de Seguridad sirvió también para analizar las cifras de delincuencia del concejo que, se mantienen estables. "En Valdés estamos dieciséis puntos por debajo de la media de Asturias, que ya es baja", señala. El regidor expone que la delegada del Gobierno destacó la buena sintonía y coordinación entre los tres cuerpos de seguridad con presencia en el concejo.