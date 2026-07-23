Las impactantes imágenes (captadas por un pesquero de Luarca) de un ataque de orcas a un velero en aguas del Occidente
El coordinador de Cepesma, Luis Laria, pide no demonizar a los cetáceos y mantener la tranquilidad ante la presencia de estos animales
Al menos dos veleros han resultado dañados en las últimas horas tras sufrir el ataque de un grupo de orcas a su paso por la costa del Occidente. Uno de esos ataques fue grabado por el marinero luarqués Carlos Pola, que trató sin éxito de ahuyentar a los cetáceos para que dejaran de impactar contra un velero en apuros. "Estábamos trabajando y vimos el ataque, así que nos acercamos para intentar ahuyentarlas, pero como si no estuviéramos, solo prestaban atención al timón del velero", relata el pescador, cuyo vídeo se está difundiendo por las redes sociales.
"Son verdaderamente impresionantes las imágenes captadas por un pesquero de Luarca, 'Hermanos Pola', en las que un grupo de orcas hostiga a un velero en la costa", señala el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, quien ha divulgado las llamativas imágenes tomadas desde el barco valdesano, que permaneció al lado del velero hasta que llegó la embarcación de Salvamento. La "Salvamar Capella" tuvo que remolcar al afectado hasta el puerto de Ribadeo (Lugo) para evaluar los daños.
El incidente se registró a última hora de la mañana del miércoles, en un punto de costa a siete millas del cabo San Agustín, en Coaña. "Para nosotros fue un espectáculo pues es algo que no se ve habitualmente, pero el velero lo pasó mal", señala Carlos Pola. Detalla que el grupo estaba formado por cuatro orcas. "Una de ellas se dedicaba a mover y a empujar el timón de la embarcación" y otra "lo embistió al menos dos veces", relata.
Mantener la calma
El responsable de la Coordinadora para el Estudio de Especies Marinas (Cepesma), Luis Laria, explica que estos comportamientos son habituales y que se cree que los animales pueden responder a malas prácticas de algunos tripulantes. Pide no "demonizar" a estos animales. "Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad porque no hay orcas asesinas, solo hay personas que no tienen los comportamientos adecuados con los animales y otros pagan las consecuencias. Los cetáceos son animales inteligentes y tienen memoria", precisa Laria.
Cuenta Laria que ante un ataque de estas características es importante "mantener la calma". "No se debe gritar o hacer movimientos extraños. La tranquilidad y el sosiego son claves porque si no se excitan más. No hay que alarmarse y, obviamente, si hay daños hay que pedir ayuda porque son animales fuertes que pueden provocar daños importantes en el timón de las embarcaciones", precisa.
Cuenta Laria que aunque no es habitual la presencia de orcas en nuestras costas, sí que es posible verlas en estas épocas del año. "Es fácil verlas, sin ser algo habitual", apunta.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de sillones plegables para terraza o jardín más baratas del mercado: para una relajación pura al aire libre
- Un niño de 11 años, trasladado al hospital de Cabueñes tras el contacto con una carabela portuguesa en la playa de San Lorenzo en Gijón
- Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo
- Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
- Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación
- Un pájaro que chocó con un avión, un fallo eléctrico y cientos de pasajeros tirados (con noche en el aeropuerto incluida): el caos 'surrealista' en un vuelo Málaga-Asturias
- Adiós a la playa y la piscina en Asturias el fin de semana: la AEMET alerta de la entrada de aire marítimo procedente del noroeste, lo que provocará un ambiente 'muy fresco
- El Festival Aéreo de Gijón conllevará restricciones al baño, al tráfico y a la navegación este fin de semana: estos son los horarios